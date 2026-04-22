Tramp saopštio da osam žena u Iranu neće biti pogubljeno.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je večeras na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je dobio dobre vijesti iz Irana po pitanju osam žena koje je trebalo da budu pogubljene zbog učestvovanja na protestima protiv režima u Teheranu. On je zamolio lidere Irana u utorak 21. aprila da im poštede živote i sada se to i obistinilo.

"Veoma dobre vijesti! Upravo sam informisan da je osam žena, demonstrantkinja, koje je trebalo da budu pogubljene večeras, pošteđeno.

Od njih osam, četiri će odmah biti puštene na slobodu i četiri će biti osuđene na kaznu zatvora od mjesec dana. Cijenim što su lideri Irana otkazali planirano pogubljenje", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.