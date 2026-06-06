Devojčica je preživela pad sa 11. sprata zahvaljujući živoj ogradi koja je ublažila udarac.

Izvor: KM PSP we Włocławku

Djevojčica je nakon pada sa visine od oko 20 metara reanimirana od strane ljekara, a potom je helikopterom prebačena u bolnicu. Majka (21) je uhapšena i suočava se sa zatvorskom kaznom.

Incident se dogodio u petak u stambenom dijelu Vloclaveka, oko 140 kilometara sjeverozapadno od Varšave, piše Bild.

U trenutku pada sa zgrade, o djevojčici je brinula majka Viktorija D. Policajci su joj uradili alkotest, koji je pokazao izuzetno nizak nivo alkohola u krvi od 0,001 promila.

Prema riječima portparolke Policijske uprave Vloclavek, žena je uhapšena.

Ljekari u bolnici u Bidgošću, oko 90 kilometara udaljenom od Vloclaveka, brinu o djevojčici. Njeno stanje je i dalje ozbiljno, a zadobila je teške povrede glave.

Živa ograda ispred zgrade ublažila je pad sa visine veće od 20 metara i time je, najvjerovatnije, djetetu spasila život.

Policija istražuje okolnosti nesreće. Viktorija D. optužena je za ugrožavanje života svog djeteta. Prijeti joj zatvorska kazna od tri mjeseca do pet godina.

U trenutku tragedije, majka je bila sama u stanu sa ćerkom i spavala je, rekla je portparolka Okružnog tužilaštva u Vloclaveku.