Devojčica je preživela pad sa 11. sprata zahvaljujući živoj ogradi koja je ublažila udarac.
Djevojčica je nakon pada sa visine od oko 20 metara reanimirana od strane ljekara, a potom je helikopterom prebačena u bolnicu. Majka (21) je uhapšena i suočava se sa zatvorskom kaznom.
Incident se dogodio u petak u stambenom dijelu Vloclaveka, oko 140 kilometara sjeverozapadno od Varšave, piše Bild.
U trenutku pada sa zgrade, o djevojčici je brinula majka Viktorija D. Policajci su joj uradili alkotest, koji je pokazao izuzetno nizak nivo alkohola u krvi od 0,001 promila.
Prema riječima portparolke Policijske uprave Vloclavek, žena je uhapšena.
Ljekari u bolnici u Bidgošću, oko 90 kilometara udaljenom od Vloclaveka, brinu o djevojčici. Njeno stanje je i dalje ozbiljno, a zadobila je teške povrede glave.
Živa ograda ispred zgrade ublažila je pad sa visine veće od 20 metara i time je, najvjerovatnije, djetetu spasila život.
Policija istražuje okolnosti nesreće. Viktorija D. optužena je za ugrožavanje života svog djeteta. Prijeti joj zatvorska kazna od tri mjeseca do pet godina.
U trenutku tragedije, majka je bila sama u stanu sa ćerkom i spavala je, rekla je portparolka Okružnog tužilaštva u Vloclaveku.