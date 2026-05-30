Vodila dečka na Kosovo, sad pravi feštu od tri dana: Udaje se Dua Lipa, iznajmila vile i lokale po Italiji

Autor Dragana Tomašević
Dua Lipa navodno će se vjenčati sledeće nedelje sa Kalumom Tarnerom na raskošnom trodnevnom vjenčanju u Italiji

Izvor: Instagram printscreen / dualipa

Pjevačica Dua Lipa (30), koja je potvrdila vjeridbu sa Kalumom (36) u junu prošle godine, nakon što ju je on "zaprosio kleknuvši na jedno koljeno tokom romantične prosidbe" za Božić, navodno pravi svadbu sledeće nedelje.

Sada se navodi da se veliki dan brzo približava i da će biti pravo okupljanje zvijezda, a gosti bi trebalo da doputuju u četvrtak na tri dana proslave.

Takođe se piše da su među zvanicama i njihove prijateljice iz svijeta šou-biznisa, pjevačice Charli XCX i Tove Lo.

Prema pisanju lista "The Sun", kruže čak i glasine da bi Elton John, sa kojim je Dua sarađivala na pjesmi Cold Heart, mogao da nastupi na vjenčanju.

"Prvobitni plan bio je intimno vjenčanje, ali se sada pretvorilo u ogromnu, luksuznu proslavu koja će trajati tri dana. Iznajmili su nekoliko velikih lokacija za ovu višednevnu ekstravaganciju, iako se tačni detalji drže u tajnosti iz bezbjednosnih razloga, jer fanovi očajnički žele da ih vide makar na trenutak."

Predstavnici pjevačice za sada nijesu komentarisali ove navode za Dejli Mejl.

Došla u provokativnom izdanju na festival

Pjevačica Dua Lipa, koja nerijetko na društvenim mrežama ističe nezavisnost Kosova i činjenicu da je počasna ambasadorka te države, izazvala je lavinu komentara na projekciji filma na Berlinalu.

Došla je u pratnji vjerenika, glumca Callum Turner, sa kojim je nedavno posjetila Kosovo, na premijeru filma Rosebush Pruning, a za ovu svečanu priliku odabrala je providnu haljinu.

