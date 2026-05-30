Ministar finansija poručio da Crna Gora bilježi rast ekonomske aktivnosti, dok bankarski sektor ostaje likvidan i profitabilan

Izvor: Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore

Ministar finansija Novica Vuković saopštio je da su javne finansije Crne Gore stabilne, da je smanjena siva ekonomija i da država bilježi povećanu ekonomsku aktivnost.

Govoreći tokom drugog dana XI Međunarodnog simpozijuma računovođa i revizora (ISRCG), Vuković je istakao da bankarski sektor ostaje stabilan, visoko likvidan i profitabilan, uz depozite koji premašuju šest milijardi eura.

„Posebno ohrabruje činjenica da je inflacija vraćena pod kontrolu. Nakon snažnih globalnih pritisaka prethodnih godina, tokom 2025. prosječna inflacija iznosila je 3,9 odsto, dok su početkom ove godine godišnje stope dodatno usporile“, kazao je Vuković.

On je naglasio značaj računovodstveno-revizorske profesije, kao i ulogu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG), koji vrši edukaciju računovođa i revizora kao institucija ovlašćena od strane države za tu vrstu poslova.

Predsjednik Upravnog odbora ISRCG, prof. dr Vinko Nikić, ocijenio je da je globalna ekonomska neizvjesnost postala svakodnevica, te da računovodstveno-revizorska profesija ima važnu ulogu u takvim okolnostima.

„Ubijeđen sam da ISRCG zajedno sa regulatorom ide u pravcu da pospiješi poslovni ambijent. Živimo u vremenu velikih promjena, a jaku ekonomiju možemo imati samo ako imamo jaku profesiju“, rekao je Nikić.

Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović kazao je da okupljanje više profesija na jednom mjestu može doprinijeti rješavanju brojnih izazova i jačanju stabilnosti crnogorskih finansija.

„Eksterna revizija je partner u kontroli trošenja državnog novca. Kompleksnost okruženja, brzina promjena i opredijeljenost ka evropskim integracijama postavljaju i pred nama visoke zahtjeve“, naveo je Čađenović.

Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Mitar Bajčeta istakao je da sve složenije ekonomsko okruženje dodatno naglašava značaj računovodstveno-revizorske profesije.

„Za nas je važan stabilan i predvidiv poslovni ambijent, a do njega možemo doći kroz partnerstvo. Želimo da unaprijedimo regulatorni okvir i omogućimo njegovu primjenu u praksi“, rekao je Bajčeta.

Tokom drugog dana Simpozijuma održan je i panel posvećen promjenama u računovodstvenoj profesiji, na kojem su predstavljeni savremeni međunarodni trendovi u oblasti računovodstva i revizije, uključujući razvoj standarda i profesionalnih zahtjeva.

Učesnici panela bili su direktorica za finansijsko izvještavanje u Evropskoj federaciji računovođa Jona Basha, ekspertkinja Svjetske banke za finansijsko izvještavanje Natalia Konovalenko, predsjednik Komore revizora Albanije Artan Xhiani i izvršna direktorica Saveza sertifikovanih računovođa i revizora Kosova Teuta Ukshini Aliu, dok je moderator bio Adrian Lim iz Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

Na temu terminološke i pojmovne neusaglašenosti Zakona o privrednim društvima i Zakona o reviziji govorio je senator Državne revizorske institucije, prof. dr Branislav Radulović.