Kalibaf upozorio zalivske zemlje zbog američkih baza, Makron pozvao Teheran da obustavi napade i otvori Ormuski moreuz.

Izvor: X/nexta_tv/Printscreen

Predsjednik iranskog parlamenta Muhamed Baker Kalibaf izjavio je da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp napravio „veliku grešku“ pretpostavkom da će Iran kapitulirati nakon nekoliko dana rata.

„Bez sumnje, naša nacija i naš narod se neće predati. Boriće se, trudiće se i neće se predati“, prenijela je državna novinska agencija IRNA Kalibafove riječi.

Iranian Parliament Speaker Mohammad-Baqer Qalibaf:



‼️NO Ceasefire — the attackers must be punishedpic.twitter.com/kj81wupdBb — Wiq (@echo_wiq)March 8, 2026

On je upozorio da će Iran preduzeti „kontramjere“ protiv bilo koje zalivske zemlje koja dozvoli Sjedinjenim Državama da koriste njene vojne baze za napad na Teheran.

Kalibaf je ponovio i ranije upozorenje portparola Iranske revolucionarne garde, koji je naveo da će Teheran odgovoriti ukoliko se nastave napadi na iransku infrastrukturu.

U međuvremenu, francuski predsjednik Emanuel Makron saopštio je da je razgovarao sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom i pozvao ga na hitnu obustavu regionalnih napada i deblokadu Ormuskog moreuza kako bi se omogućila slobodna plovidba.

Je me suis entretenu avec le président iranien Massoud Pezechkian.



Je lui ai indiqué que la sécurité et le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvent actuellement dans l'enceinte de l'ambassade de France, restent pour nous une priorité absolue.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)March 8, 2026

Makron je kao prioritet istakao i bezbjedan povratak u Francusku Sesil Keler i Žaka Parija, koji se trenutno nalaze u francuskoj ambasadi nakon puštanja iz pritvora.

Francuski predsjednik je ponovio zabrinutost Pariza zbog iranskog nuklearnog i balističkog programa, kao i destabilizujućih aktivnosti Irana u regionu.

Uprkos rastućim tenzijama, dvojica lidera su se saglasila da zadrže otvorene kanale komunikacije.