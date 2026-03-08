Ministarstvo odbrane Ujedinjeni Arapski Emirati objavilo je snimke na kojima se vidi kako njihovo ratno vazduhoplovstvo presreće i uništava iranske dronove iznad mora.

Prema navodima ministarstva, sistemi protivvazdušne odbrane i avijacija otkrili su stotine raketa i gotovo 1.400 dronova, od kojih je velika većina uništena prije nego što je stigla do ciljeva.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su u nedjelju da se nalaze u „stanju odbrane“ zbog iranskih napada dronovima i raketama, koji su, prema njihovim tvrdnjama, usmjereni prema teritoriji te zemlje i okolnim vodama.

U ministarstvu ističu da takvi napadi predstavljaju „flagrantno kršenje međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, kao i suvereniteta i teritorijalnog integriteta UAE“, te ozbiljnu prijetnju bezbjednosti i stabilnosti države.

Ujedinjeni Arapski Emirati poručili su da ne žele da budu uvučeni u širu eskalaciju sukoba u regionu, ali su naglasili da zadržavaju pravo da preduzmu sve potrebne mjere radi zaštite svog suvereniteta, nacionalne bezbjednosti i teritorijalnog integriteta, u skladu sa međunarodnim pravom i Poveljom UN.

Regionalna eskalacija sukoba intenzivirana je nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli zajednički napad na Iran, u kojem je, prema dostupnim podacima, poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija, dok je više od 10.000 osoba ranjeno.

Teheran je nakon toga odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama, ciljajući Izrael i pojedine zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze.