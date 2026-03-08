Ministarstvo odbrane Ujedinjeni Arapski Emirati objavilo je snimke na kojima se vidi kako njihovo ratno vazduhoplovstvo presreće i uništava iranske dronove iznad mora.
Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je snimke na kojima se vidi kako ratno vazduhoplovstvo te zemlje obara iranske dronove iznad mora.
Prema navodima ministarstva, sistemi protivvazdušne odbrane i avijacija otkrili su stotine raketa i gotovo 1.400 dronova, od kojih je velika većina uništena prije nego što je stigla do ciljeva.
Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su u nedjelju da se nalaze u „stanju odbrane“ zbog iranskih napada dronovima i raketama, koji su, prema njihovim tvrdnjama, usmjereni prema teritoriji te zemlje i okolnim vodama.
Emirati aircraft intercept Iranian drones 0803026— john l (@Johnl1465045L)March 8, 2026
UAE's Ministry of Defense publishes footage showing the its air defences intercepting and destroying Iranian UAVs that attempted to target the country.pic.twitter.com/iZyJD2l7hD
U ministarstvu ističu da takvi napadi predstavljaju „flagrantno kršenje međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, kao i suvereniteta i teritorijalnog integriteta UAE“, te ozbiljnu prijetnju bezbjednosti i stabilnosti države.
Ujedinjeni Arapski Emirati poručili su da ne žele da budu uvučeni u širu eskalaciju sukoba u regionu, ali su naglasili da zadržavaju pravo da preduzmu sve potrebne mjere radi zaštite svog suvereniteta, nacionalne bezbjednosti i teritorijalnog integriteta, u skladu sa međunarodnim pravom i Poveljom UN.
Regionalna eskalacija sukoba intenzivirana je nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli zajednički napad na Iran, u kojem je, prema dostupnim podacima, poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija, dok je više od 10.000 osoba ranjeno.
Teheran je nakon toga odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama, ciljajući Izrael i pojedine zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze.