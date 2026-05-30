Nikšićani kažnjeni sa 20.500 eura, Budućnost sa 13.500, dok su novčane sankcije izrečene i Petrovcu, Arsenalu i Bokelju

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore izrekla je više novčanih kazni klubovima zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i organizacionih propusta tokom završnice sezone u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, prenosi Dan.

Najveću kaznu dobila je Sutjeska, koja će morati da plati ukupno 20.500 eura. Kako prenosi Dan, Nikšićani su sankcionisani zbog upotrebe pirotehnike od strane svojih navijača na četiri prvenstvena meča.

Sutjeska je kažnjena sa 4.000 eura zbog propusta na gostovanju Arsenalu u Tivtu, sa 4.500 eura zbog pirotehnike na utakmici protiv Dečića, sa 5.000 eura nakon susreta sa OFK Mladosti, dok je najveća pojedinačna kazna od 6.000 eura izrečena zbog upotrebe pirotehničkih sredstava navijačke grupe „Vojvode“ na meču posljednjeg kola protiv Jedinstva.

Ni šampion nije prošao bez sankcija. Budućnost će morati da uplati 13.500 eura zbog upotrebe pirotehnike na tri utakmice. Podgoričani su kažnjeni sa 4.000 eura zbog dešavanja na meču sa Mornarom, sa 4.500 eura nakon duela sa Bokeljom, dok će dodatnih 5.000 eura platiti zbog ponašanja navijačke grupe „Varvari“ na gostovanju Petrovcu u posljednjem kolu prvenstva, prenosi Dan.

Novčano je kažnjen i Petrovac, kojem je izrečena kazna od ukupno 5.000 eura. Klub sa primorja platiće 2.000 eura zbog slabe organizacije utakmice protiv Arsenala, a dodatnih 3.000 eura zbog organizacionih propusta na susretu sa Budućnošću.

Disciplinska komisija kaznila je i Arsenal iz Tivta sa 2.500 eura, dok će Bokelj iz Kotora morati da uplati 1.000 eura, prenosi Dan.