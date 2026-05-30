Gradsko pozorište odgovorilo Bogojeviću: Protiv zaposlenog glumca vodi se disciplinski postupak

Uprava tvrdi da nije prejudicirala odgovornost učesnika incidenta i navodi da su, radi zaštite integriteta institucije i umjetničkog procesa, oba učesnika udaljena sa projekta

Izvor: Gradsko pozorište Podgorica

Gradsko pozorište Podgorica reagovalo je povodom navoda koje je na društvenim mrežama iznio glumac Pavle Bogojević, saopštivši da je riječ o odvojenom slučaju koji je od početka tretiran kroz posebne procedure i postupke.

Iz ove ustanove navode da su postupali profesionalno i u skladu sa svojim obavezama, te da nijesu tolerisali bilo koji oblik nasilja.

„O tome jasno govori činjenica da se protiv glumca zaposlenog u Gradskom pozorištu, koji je učesnik u predmetnom incidentu, trenutno vodi disciplinski postupak, u okviru kojeg je i gospodin Bogojević pozvan da da svoju izjavu“, saopšteno je iz Gradskog pozorišta.

Dodaju da je termin za davanje izjave, koji je prvobitno bio zakazan, pomjeren na zahtjev Bogojevića, te da je određen novi datum za nastavak disciplinskog postupka.

Iz Pozorišta ističu da ne žele da prejudiciraju ko je odgovoran, a ko oštećena strana u predmetnom incidentu, već da to prepuštaju nadležnim organima i postupcima koji su u toku.

„Posebno imajući u vidu da postoje različita tumačenja i iskazi u vezi sa predmetnim događajem, smatramo da je utvrđivanje svih relevantnih činjenica isključivo u nadležnosti organa i postupaka koji su u toku“, navodi se u reagovanju.

U saopštenju se pojašnjava i da Bogojević nije zaposlen u Gradskom pozorištu, zbog čega prema njemu nije moguće primijeniti interne disciplinske procedure koje važe za zaposlene u toj ustanovi.

„Eventualno utvrđivanje odgovornosti u njegovom slučaju u nadležnosti je drugih institucija i postupaka“, poručuju iz Pozorišta.

Kako navode, uprava je, u cilju zaštite integriteta institucije, nesmetanog odvijanja umjetničkog procesa i svih učesnika u projektu, donijela odluku da oba učesnika incidenta budu udaljena sa projekta.

Iz Gradskog pozorišta poručuju da ostaju posvećeni zaštiti profesionalnog integriteta zaposlenih i saradnika, kao i dosljednoj primjeni procedura u svim situacijama.

„Za sve dodatne informacije i pojašnjenja stojimo na raspolaganju zainteresovanoj javnosti i medijima“, zaključuje se u saopštenju.