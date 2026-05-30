"Skloni taj leš": Desingerica donio cijelo prase da provocira Karleušu, ona vrištala, ostali navalili na pečenje

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica pred Jelenu Karleušu iznio praseće pečenje

Dragomir Despić Desingerica uspio je da iznervira i zgrozi koleginicu iz Pinkovih zvezda, Jelenu Karleušu.

Ovoga puta nijesu bile u pitanju sitne provokacije koje nerijetko razmjenjuju pred takmičarima i gledaocima, već je reper otišao korak dalje kako bi iznervirao Jelenu, koja je veganka.

On se na snimanju pojavio sa cijelim prasetom umotanim u papir, a onda je riješio da ga ponosno servira na sto pred svima, što je zabilježeno i na njegovom Instagram profilu uz opis: "Polufinale".

Jelena je, malo je reći, bila šokirana prizorom, pa je pokrila lice rukama i ponavljala:

"To je leš!"

Drugima nije smetalo što je donio prase, pa su se bacili na jelo.