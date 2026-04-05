Bijela kuća najavila ublažavanje mjera radi podsticanja industrijskog rasta

Sjedinjene Američke Države planiraju da smanje carine na metalnu opremu na 15 odsto do 2027. godine, u okviru revidiranih mjera iz oblasti nacionalne bezbjednosti koje je uveo bivši predsjednik Donald Trump.

Kako je saopštila Bijela kuća, nove carinske stope odnosiće se na čelik, aluminijum i bakar, kao i na određenu industrijsku opremu i opremu za elektroenergetsku mrežu. Ova odluka predstavlja značajno smanjenje u odnosu na ranije predviđenih 50 odsto.

Cilj mjere je, kako se navodi, podsticanje "masovne industrijske ekspanzije" u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Reuters.

Istovremeno, proizvodi koji se proizvode u inostranstvu, ali su u potpunosti napravljeni od američkog čelika, aluminijuma ili bakra, biće oporezovani nižom uvoznom carinom od 10 odsto.

Ovim potezom američka administracija nastoji da pronađe balans između zaštite domaće industrije i olakšavanja trgovine u ključnim sektorima.