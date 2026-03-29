Nakon sedam godina diplomatske izolacije, Venecuela pokreće obnovu odnosa sa SAD, najavljujući otvaranje ambasada i konzularnih predstavništava.

Izvor: Profimedia/Juan Carlos Hernandez / Zuma Pre

Vlada Venecuela najavila je ponovno otvaranje svojih diplomatskih misija u Sjedinjene Američke Države u okviru procesa obnove bilateralnih odnosa sa Vašingtonom.

Prema navodima zvaničnika, odluka dolazi nakon pokretanja političke tranzicije koju predvodi privremena predsjednica Delcy Rodríguez, poslije hapšenja bivšeg predsjednika Nicolás Maduro početkom januara ove godine, prenosi Ansa.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Venecuele za Evropu i Sjevernu Ameriku Olivier Blanco saopštio je da se Karakas obavezao na „promovisanje odnosa zasnovanih na uzajamnom poštovanju i saradnji u cilju prosperiteta obje zemlje“, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Diplomatski odnosi između dvije države, prekinuti 2019. godine, počeli su da se normalizuju nakon nedavnog sporazuma o njihovom ponovnom uspostavljanju, uz planirano otvaranje ambasada i konzularnih predstavništava.

Vašington je ranije preuzeo privremenu kontrolu nad venecuelanskim diplomatskim objektima, dok bi njihovo ponovno otvaranje trebalo da olakša administrativne procedure za venecuelanske državljane u SAD, uključujući izdavanje i obnovu pasoša.

Privremena predsjednica Venecuele najavila je u utorak da će njena vlada poslati diplomatsku delegaciju u Vašington krajem nedjelje kako bi pokrenula novu fazu političkog i diplomatskog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Govoreći tokom sastanka sa investitorima i poslovnim liderima, Rodrigez je rekla da inicijativa odražava namjeru Karakasa da stabilizuje veze sa Vašingtonom i produbi angažman nakon godina prekida, prenosi Miami Herald.

„Ove nedjelje, delegacija diplomata će otputovati u Vašington kako bi započela ovu novu fazu diplomatskih i političkih odnosa i dijaloga između dvije vlade“, navela je Rodrigez.

U.S. Department of State početkom marta saopštio je da je sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa namijenjen podršci stabilnosti i postavljanju temelja za političku tranziciju Venecuele nakon svrgavanja Madura.

„Ovaj korak će olakšati naše zajedničke napore u promociji stabilnosti, podršci ekonomskom oporavku i unapređenju političkog pomirenja u Venecueli“, navodi se u saopštenju, uz napomenu da je cilj saradnje sa privremenim vlastima stvaranje uslova za mirnu tranziciju ka demokratski izabranoj vladi.

Obnavljanje veza označava oštar preokret u odnosu na godine diplomatske izolacije, kada je Vašington povukao osoblje ambasade iz Karakasa i upravljao svojom politikom prema Venecueli uglavnom iz Kolumbija, nakon što je priznao opozicionog lidera Juan Guaidó za privremenog predsjednika.

Taj raskid postao je jedna od ključnih karakteristika dugotrajne političke krize u Venecueli pod Madurom, dok su SAD uvele sveobuhvatne sankcije i nastojale da izoluju njegovu vladu na međunarodnom nivou.