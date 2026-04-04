Američki predsjednik nagovijestio je mogućnost napuštanja vojnog saveza dok vodi rat protiv Irana uz slabu podršku saveznika.

Nakon godina kritika na račun efikasnosti NATO-a i optužbi da članice ne izdvajaju dovoljno za odbranu, Donald Trump sada djeluje kao da je na korak od poteza koji je donedavno bio nezamisliv - povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a.

Takav potez predstavljao bi politički zemljotres za zapadnu bezbjednosnu arhitekturu uspostavljenu nakon Drugog svjetskog rata, koja je izdržala Hladni rat sa Sovjetskim Savezom, a potom se proširila nakon pada komunizma u istočnoj Evropi 1989. godine.

Sjevernoatlantski savez osnovan je 1949. godine sa 12 članica, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Francusku, Kanadu i Dansku, a danas broji 32 zemlje.

Koji je osnovni princip NATO-a?

Osnov saveza je kolektivna bezbjednost, definisana članom 5, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve.

Ova odredba nikada nije bila primijenjena tokom Hladnog rata. Jedini put je aktivirana nakon terorističkih napada Al Kaide 11. septembra 2001. godine, kada su članice NATO-a poslale trupe u Avganistan kao podršku američkoj vojnoj operaciji.

Zašto Tramp razmatra povlačenje iz saveza?

Trampovo nezadovoljstvo dodatno je pojačano odbijanjem NATO-a da podrži ili se uključi u rat protiv Irana.

Međutim, u statutu NATO-a ne postoji obaveza članica da učestvuju u takvom sukobu, jer Sjedinjene Američke Države nijesu bile napadnute niti su prethodno konsultovale saveznike.

Šta je Tramp nedavno rekao o NATO-u?

Tramp je NATO nazvao "papirnim tigrom" i izjavio da je povlačenje SAD "više nego izvjesno", što sugeriše da je već donio odluku.

Takođe je više puta isticao da NATO ne bi zaštitio SAD na isti način na koji Amerika štiti Evropu, što, međutim, osporava dugogodišnja podrška saveza američkim operacijama, uključujući rat u Avganistanu.

Da li Tramp ima dublji animozitet prema NATO-u?

Još 2017. godine nazvao je NATO "zastarjelim", optužujući evropske članice da iskorišćavaju SAD jer ne izdvajaju dovoljno za odbranu.

Godine 2024. čak je zaprijetio da će reći Rusiji da "radi šta hoće" sa evropskim državama koje ne ispunjavaju finansijske obaveze prema savezu.

U januaru ove godine došlo je i do tenzija kada su članice NATO-a bile u stanju pripravnosti zbog Trampove prijetnje da bi SAD mogle da anektiraju Grenland.

Prošlog juna članice NATO-a su se dogovorile da povećaju izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP-a do 2035. godine, dok su ranije mnoge zemlje jedva dostizale cilj od dva odsto.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute, bivši premijer Holandije, nastojao je da ublaži tenzije, čak nazivajući Trampa "ocem saveza", zbog čega je dobio nadimak "Trampov šaptač".

Vladimir Putin otvoreno želi slabljenje NATO-a i njegovo udaljavanje od SAD, što bi moglo ostaviti istočnu Evropu izloženom novim prijetnjama.

Može li Tramp zaista da povuče SAD iz NATO-a?

Situacija je složena. Zakon iz 2024. godine predviđa da predsjednik ne može da povuče SAD iz NATO-a bez dvotrećinske većine u Senatu ili odluke Kongresa.

Ipak, Tramp je već pokazao spremnost da zaobiđe zakonodavstvo - na primjer, kada je pokrenuo napade na Iran bez odobrenja Kongresa, uprkos Zakonu o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine.

Postoje i drugi načini za slabljenje saveza bez formalnog izlaska. Bivši američki ambasador pri NATO-u Ivo Dalder navodi da bi Tramp mogao da povuče američke trupe i oficire iz komandne strukture, formalno ostajući u savezu, ali bez stvarne vojne podrške.