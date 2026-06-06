Iran gađao dvije američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu.

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Iran je danas izveo raketne napade na dvije američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, piše "Al Jazeera". Napadnute su vazduhoplovna baza u Kuvajtu i objekti američke Pete flote u Bahreinu.

Iranska vojska se odmah nakon napada oglasila i saopštenjem u kom su naveli da su reagovali zbog pokušaja prolaska četiri tankera za prevoz nafte kroz Ormuski moreuz. Iranska vojska je izdala više upozorenja, ali tankeri nisu reagovali prema navodima iranske vojske.

The IRGC Aerospace Force has released footage showing the launch of Emad medium-range ballistic missiles (MRBMs) toward Kuwait early this morning.



It is somewhat unusual to use MRBMs, given that SRBMs could be used instead; the reason for this choice is not clear.https://t.co/reugNba4CZpic.twitter.com/23jL6oaBiW — OSINTWarfare (@OSINTWarfare)June 6, 2026

Od četiri tankera je jedan pogođen i zaustavljen. Ostali brodovi su se zaustavili i vratili nazad.

BREAKING: Iran has launched ballistic missiles toward Bahrain.



Residents report hearing explosions across the kingdom as air defenses engage incoming targets.



Whether these were interceptions or impacts, one thing is clear: the Iran conflict is no longer confined to Iran’s…pic.twitter.com/Wmgt2EEO8J — Xi Znping (@XiZnping)June 6, 2026

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.