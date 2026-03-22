Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio da je "Iran za njega umro", dodajući da je identifikovao novog glavnog neprijatelja Sjedinjenih Američkih Država.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Demokratska stranka najveći neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država, odmah nakon Irana.

“Sada, kada je Iran ‘mrtav’, najveći neprijatelj Amerike je radikalna ljevica, veoma nesposobna Demokratska stranka. Hvala vam na pažnji u vezi sa ovim pitanjem”, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija u SAD, ali i u jeku sukoba na Bliskom istoku, koji dodatno produbljuje podjele na američkoj političkoj sceni.

U drugom saopštenju, Tramp je naveo da će agenti Službe za imigraciju i carine (ICE) biti raspoređeni na aerodrome u ponedjeljak kako bi pomogli radnicima Uprave za bezbjednost u transportu (TSA), pohvalivši njihovu posvećenost uprkos onome što je nazvao opstrukcijom od strane demokrata.

Raspoređivanje ICE agenta

Ova objava dolazi dan nakon što je predsjednik prvi put zaprijetio da će rasporediti agente ICE na aerodrome ako demokrate ne pristanu da okončaju djelimično zatvaranje vlade.

“U ponedjeljak, ICE će otići na aerodrome kako bi pomogao našim izuzetnim agentima TSA koji su ostali na poslu uprkos činjenici da radikalna ljevica demokrata, koja je fokusirana samo na zaštitu tvrdokornih kriminalaca koji su ilegalno ušli u našu zemlju, ugrožava Ameriku uskraćivanjem sredstava koja su davno dogovorena u potpisanim i zapečaćenim ugovorima”, poručio je Tramp.

Radnici TSA na aerodromima širom Sjedinjenih Američkih Država rade bez plate još od februara, kada je došlo do djelimičnog zatvaranja vlade zbog neuspjeha republikanaca i demokrata da postignu dogovor o finansiranju.

Kontroverzne akcije

Nakon višemjesečnih kontroverznih represija američke imigracione službe (ICE) protiv imigranata u brojnim gradovima, koje su dovele do smrtnih slučajeva i izazvale snažne reakcije javnosti, demokrate su odbile da toj agenciji odobre dodatna sredstva dok se ne sprovedu ozbiljne reforme.

Tokom obustave rada državnih institucija, radnici Uprave za bezbjednost saobraćaja (TSA) bili su primorani da nastave da rade na aerodromima bez plate, jer su njihovi poslovi klasifikovani kao neophodni.

U pokušaju da ublaže posljedice zatvaranja, demokratski senatori predložili su usvajanje više manjih zakona za finansiranje pojedinih agencija Ministarstva za unutrašnju bezbjednost, izuzev ICE-a. Među njima su bile TSA i Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA).

Međutim, republikanci u Senatu odbacili su ove predloge, čime je politički zastoj dodatno produbljen, a rješenje krize i dalje ostaje neizvjesno.