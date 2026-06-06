U aktivnostima policija Crne Gore i Srbije uhapšene su tri međunarodno tražene osobe za kojima su Crna Gora, Njemačka i Francuska raspisale međunarodne potjernice.

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Kako je saopšteno iz Uprave policije, na prelazu Sukobin uhapšeni su M.H. (41) iz Skadra i A.N. (29), dok je u Srbiji uhapšen crnogorski državljanin R.C. (42).

“Službenici Sektora granične policije – Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ su na graničnom prelazu Sukobin uhapsili dvije međunarodno tražene osobe, državljane Albanije”, navodi se u saopštenju.

Prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru uhapšen je M.H. (41) iz Skadra, za kojim je NCB Interpola Visbaden raspisao međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenuo Lokalni sud u Hanoveru, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela: teško razbojništvo, krađa i upotreba sile radi zadržavanja ukradene robe, kao i teška tjelesna povreda, za koja je u Njemačkoj propisana kazna zatvora do 15 godina.

“Na istom graničnom prelazu uhapšen je i A.N. (29), za kojim je NCB Interpola Pariz raspisao međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo Više državno tužilaštvo u Lionu, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo pokušaj ubistva, za koje je u Francuskoj propisana kazna zatvora do 30 godina”, ističe se.

Oni su u zakonom predviđenom roku sprovedeni sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

“Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije locirali su i uhapsili crnogorskog državljanina R.C. (42), za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, navodi se.

“Njemu je od strane nadležnih organa Srbije određen ekstradicioni pritvor, a u narednom periodu slijedi komunikacija između ministarstava pravde Crne Gore i Srbije radi sprovođenja postupka njegovog izručenja Crnoj Gori”, zaključuju.