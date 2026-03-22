Kuba se priprema za moguću invaziju američke vojske, ali istovremeno poručuje da ne želi pogoršanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i predsjednikom Donaldom Trampom, izjavio je zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Karlos Fernandez de Kosio.

“Naša vojska je uvijek spremna. Zapravo, ovih dana se priprema za mogućnost vojne agresije. Gledajući šta se dešava u svijetu, bili bismo naivni kada se ne bismo pripremali”, rekao je on u intervjuu za NBC.

Ipak, naglasio je da Havana ne očekuje takav scenario.

“Ali nadamo se da se to neće dogoditi. Ne vidimo zašto bi se to dogodilo, niti kako bi se to moglo opravdati”, dodao je.

On je poručio da Kuba ne želi sukob sa SAD, ali da ima pravo da se zaštiti.

“Kuba ne želi sukob sa Sjedinjenim Državama. Imamo potrebu i pravo da se zaštitimo, ali smo spremni da sjednemo i razgovaramo”, istakao je Fernandez de Kosio.