Nakon vjenčanja u Londonu, uslijedila je trodnevna žurka na Siciliji.

Izvor: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pjevačica Dua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner zvanično su započeli raskošno svadbeno slavlje u Palermu, koje će ih prema navodima koštati gotovo dva miliona dolara.

Par je organizovao koktel dobrodošlice u istorijskoj palati Palaco Valguarnera Gangi, gdje su ugostili brojne poznate ličnosti. Mlada je zablistala u bijeloj haljini sa resama i otvorenim leđima, dok se mladoženja odlučio za elegantno bež odijelo.

Dua Lipa e Callum Turner na Sicília, Itália. Recém-casados aproveitando sua festa de boas vindas!pic.twitter.com/WivPNBrzYx — Luciana Carvalho (@Luciana36338908)June 5, 2026

Mladenci su navodno platili više od 11.000 dolara kako bi vlasti u potpunosti zatvorile galeriju Galerija Moderna za njihov privatni prijem. Slavlje je bilo veoma burno, ali nije prošlo bez trubača.

Dua Lipa venčanje

Izvor: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Među zvanicama bila je i pjevačica Čarli Iks-Si-Iks sa suprugom Džordžom Danijelom, bubnjarom benda „The 1975“. Slavlju su prisustvovali i muzički producent Mark Ronson sa partnerkom Grejs Gamer, kao i britanski glumac Džo Alvin, poznat kao bivši partner pjevačice Tejlor Svift.

Dua Lipa venčanje

Izvor: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia



Okupljanje poznatih nije prošlo bez tračeva, pošto su fotografi uslikali Čarli Iks-Si-Iks na maloj udaljenosti od Džoa Alvina. Njihovi odnosi navodno su zahladnjeli nakon zajedničke koncertne turneje, ali i zbog ranije veze Tejlor Svift sa frontmenom benda „The 1975“.

Stanovnici Palerma podijeljeni

Vidi opis Dua Lipa se udala uz trubače: Usred Sicilije napravila feštu, mještani nisu oduševljeni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Italijanski mediji nedjeljama podgrijavaju iščekivanje, proglašavajući ovu proslavu venčanjem godine. Međutim, raspoloženje među lokalnim stanovništvom u Palermu prilično je podijeljeno. Dok su neki građani ponosni što je Dua Lipa izabrala baš njihov grad za svoje vjenčanje, drugi negoduju zbog zatvaranja ulica, bezbjednosnih kordona i opšteg poremećaja u svakodnevnom životu.

Jedna od stanovnica koja se ubraja među one koji na čitavu ovu euforiju gledaju sa dozom skepticizma, za Guardian je izjavila:

"Ponekad djeluje kao da se grad pretvara u tematski park", rekla je ona, dijeleći zabrinutost zbog masovnog turizma i elitnih događaja koji ga dodatno pojačavaju.