Košarkaški klub Budućnost VOLI nastaviće saradnju sa trenerom Andrej Žakelj, koji će i u narednom periodu predvoditi podgorički tim

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Odluka uprave kluba predstavlja potvrdu povjerenja u stručni rad slovenačkog stratega, pod čijim vođstvom je Budućnost ostvarila zapažene rezultate na domaćoj i regionalnoj sceni.

Žakelj je na klupu Budućnosti stigao krajem 2023. godine, a tokom mandata uspio je da stabilizuje ekipu, osvoji trofeje u Crnoj Gori i afirmiše klub kao jednog od najkonkurentnijih timova u ABA ligi.

Produženje saradnje šalje jasnu poruku da klub želi kontinuitet i dugoročnu stabilnost, uz ambiciju da i narednih sezona ostane u vrhu crnogorske i regionalne košarke.