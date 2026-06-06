Uprava policije i MUP, kako je kazao, posvećivaće posebnu pažnju ovakvim slučajevima.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Povodom sve učestalijih slučajeva podnošenja prijava za koje se u daljem postupku utvrdi da su neistinite, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović podsjeća javnost da je zakonska obaveza Uprave policije da postupa po svakoj prijavi građana, svakom nalogu nadležnog tužilaštva i svakoj naredbi suda.

"Niko nema pravo da zloupotrebljava institucije, troši njihove resurse, opterećuje rad policije, tužilaštva i sudova ili da neistinitim prijavama pokušava da nanese štetu drugim licima. Takvo ponašanje predstavlja direktan udar na pravni poredak i povjerenje građana u institucije", poručio je Šaranović.

Uprava policije i MUP, kako je kazao, posvećivaće posebnu pažnju ovakvim slučajevima.

„U saradnji sa nadležnim tužilaštvima insistiraćemo na utvrđivanju odgovornosti i primjeni maksimalnih zakonom propisanih sankcija prema svima koji svjesno podnose lažne prijave“, poručio je Šaranović.