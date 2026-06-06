Na trci Formule 1 u Monaku, Kim Kardašijan je privukla pažnju dok navija za Luisa Hamiltona, dok mladi vozač Kimi Antoneli dominira šampionatom.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Alexander Neis / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi italijanski vozač Kimi Antoneli nastavlja da dominira na trkama Formule 1 ove sezone. Pobednik četiri poslednje trke - Kina, Japan, Majami, Kanada - bio je najbrži i u kvalifikacijama za Veliku nagradu Monaka, s tim da je neko uspio da mu "ukrade" slavu ovoga puta.

To je ni manje ni više nego najpoznatija starleta Kim Kardašijan koja je došla na trku na Azurnoj obali kako bi navijala za svog novog dečka Luisa Hamiltona i tako se prvi put pojavila u javnosti u njegovom društvu.

Hamilton je imao treće najbolje vrijeme u svom Ferariju i bio je brži i od klupskog kolege Šarla Leklera, pobjednika trke iz 2024. godine, koji po potpisivanju novog ugovora nije iskoristio "domaću" stazu. Na kraju četvrto vrijeme za Leklera, tako da će ispred sebe imati Hamiltona, drugoplasiranog Maksa Ferstapena i sjajnog Antonelija.

Kim Kardashian is here in Monaco#F1pic.twitter.com/G3Rc69e0mJ — Formula 1 (@F1)June 6, 2026



Peto vrijeme imao je Isak Hađar iz Red Bula, zatim slijedi Džordž Rasel iz Mercedesa, pa dva Meklarena koja su opet imala probleme - Oskar Pijastri je doduše bio nešto brži od Landa Norisa. U prvih deset su i Gasli (Alpina) i Loson (RB).

Trka se vozi u nedjelju od 15 časova, a podsjetimo Antoneli je ubedljivi lider šampionata sa 131 bodom i ima 43 više od Rasela.