Animirani snimak prikazuje američkog predsjednika u napetoj situaciji dok se simuliraju napadi u Ormuskom moreuzu i rast cijena goriva

Zvanična iranska novinska agencija Tasnim objavila je video snimak koji cilja američkog predsjednika Donalda Trampa.

Na snimku je prikazana Lego figura Trampa koja se obliva znojem, dok se u pozadini simuliraju napadi iranskih snaga na američke tankere i ratne brodove, uz postavljanje mina u Ormuskom moreuzu, kao i skok cijena benzina.

Iran provokes U.S. President Donald Trump… According to the official Tasnim News Agency, Iran posted a video of a sweating “Lego Trump” amid U.S. Navy attacks on tankers and warships and the deployment of mines in the Strait of Hormuz.pic.twitter.com/Zn3gD91tux — The Middle East (@A_M_R_M1)March 22, 2026

Ovaj potez dolazi u trenutku ekstremne eskalacije u zalivskim vodama. Dok Tramp i Iran prijete međusobno, državni mediji u Teheranu koriste satiru i animaciju kako bi poslali poruku Vašingtonu.

Snimak "Lego Trampa", kako navode analitičari, služi kao vizuelna provokacija kojom Teheran pokušava da prikaže američku administraciju kao nespremnu i uznemirenu pred iranskim vojnim aktivnostima u moreuzu.