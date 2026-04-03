Prve riječi Trampa nakon dva oborena američka aviona na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se za "CBS News" povodom obaranja lovca F-15 iznad Irana, prenosi "Skaj Njuz", poručivši da taj događaj neće uticati na pregovore o prekidu vatre.

"Obaranje lovca F-15 neće uticati na pregovore. Neće uopšte uticati. Mi smo ipak u ratu", kratko je rekao Tramp.

U međuvremenu je potvrđeno da je oboren još jedan američki avion – riječ je o napadačkom A-10 Warthog.

Tako je američka vojska u istom danu ostala bez dva borbena aviona, što se nije dogodilo od početka sukoba na Bliskom istoku.

Podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Američke Države napali su Iran 28. februara u ranim jutarnjim časovima u okviru vojne operacije "Epski bijes".