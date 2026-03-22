SAD demantuju navode Irana o obaranju lovca F-15 kod ostrva Ormuz, nazivajući ih lažnim vijestima. Dok Teheran tvrdi da je pogodio avion, Pentagon ističe da nijedna letjelica nije oborena.

Sjedinjene Američke Države oštro su odbacile navode Teherana o presretanju i obaranju američkog borbenog aviona F-15 u blizini Ormuškog moreuza, ocjenjujući te izvještaje kao lažne vijesti i neosnovane glasine.

U zvaničnoj objavi na društvenoj mreži X, Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) demantovala je tvrdnje iranskih vlasti, navodeći: "Netačno: Glasine tvrde da je iranski režim nedavno oborio američki F-15 iznad Irana. Tačno: Američke snage su izvele više od 8.000 borbenih letova tokom operacije 'Epski gnjev' (Operation Epic Fury). Iran nije oborio nijedan američki borbeni avion."

S druge strane, iranske vlasti ostaju pri tvrdnji da je letjelica presretnuta u blizini Ormuza, nakon što je, kako navode, narušila vazdušni prostor Irana. Generalni konzulat Irana u Mumbaju saopštio je da je avion "presretnut i ciljan sistemom protivvazdušne odbrane uz korišćenje rakete zemlja-vazduh", ali bez dodatnih informacija o eventualnoj šteti ili žrtvama.

Suprotstavljene verzije događaja dolaze u trenutku pojačanih tenzija između SAD, Izraela i Irana. Ipak, Pentagon je potvrdio jedan odvojeni incident – borbeni avion F-35 Lightning II bio je prinuđen na prinudno slijetanje nakon što je pretrpio oštećenja tokom borbene misije iznad Irana.

Kapetan Tim Hokins potvrdio je da je letjelica bezbjedno sletjela, da je pilot u stabilnom stanju, te da je istraga o uzroku oštećenja u toku.

Američka vojska je ranije izvijestila i o dodatnim incidentima tokom aktuelnog konflikta. Potvrđeno je da su tri aviona F-15 Eagle izgubljena u slučaju takozvane "prijateljske vatre", kada su na njih greškom reagovale kuvajtske snage protivvazdušne odbrane. U tom incidentu svi članovi posade uspjeli su bezbjedno da se katapultiraju.