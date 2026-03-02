Velika Britanija, Francuska i Njemačka razmatraju ulazak u rat sa Iranom.

Izvor: BONNIE CASH / POOL / UPI POOL

Lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke razmatraju zajednički ulazak u rat sa Iranom, prenosi "Skaj Njuz". Bliski saveznici, poznatiji kao "E3", izdali su zajedničko saopštenje o ratu Izraela i Sjedinjenih Država sa Iranom u kojem je u subotu 28. februara ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei.

"Raketni napadi Irana su disproporcionalni, preduzećemo korake u cilju odbrane naših nacionalnih interesa i naših saveznika u regionu. Ovi koraci bi mogli da uključuju i proporcionalne defanzivne akcije kako bi se uništili iranski projektili i dronovi. Dogovorili smo punu saradnju sa Sjedinjenim Državama i drugim saveznicima u regionu kako bismo to ostvarili", navodi se u zajedničkom saopštenju Velike Britanije, Francuske i Nemačke.

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije se danas takođe oglasilo. Naveli su da je trenutno prisutno 94.000 britanskih vojnika u Persijskom zalivu, a na početku vojne operacije "Epski bes" ih je bilo 76.000.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.