Vlasti tvrde da su osumnjičeni dijelili vojne informacije i podsticali nemire

Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je da su u centralno-zapadnoj pokrajini Markazi uhapšene 23 osobe zbog navodne saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Prema navodima vlasti, osumnjičeni su dijelili koordinate vojnih lokacija sa međunarodnom medijskom platformom za koju Iran tvrdi da je povezana sa Izraelom, kao i da su učestvovali u podsticanju “uličnih nemira”.

IRAN ARRESTS 25 OVER ALLEGED SPY LINKS



Iran’s Intelligence Ministry said 25 people were arrested over alleged cooperation with the U.S. and Israel. Of them, 23 were detained in Markazi Province and two in Golestan Province.



Authorities accused the suspects of sharing… — War.Sphere (@WarSphere_Media)March 22, 2026

Kako prenosi poluzvanična agencija Mehr, još dvije osobe uhapšene su u sjeveroistočnoj pokrajini Golestan, pod optužbom da su planirale napade na policijske centre.

Iranske vlasti nijesu saopštile dodatne detalje o identitetu uhapšenih niti o daljem toku istrage.