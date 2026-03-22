Iran će na napade na svoju vitalnu infrastrukturu odgovoriti proporcionalno, poručuje zamjenik ministra spoljnih poslova.

Izvor: Not specified / WillWest News / Profimedia

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi poručio je da će Teheran odgovoriti proporcionalno na svaki eventualni napad na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu.

Kako prenosi iranska agencija Mehr, Garibabadi je istakao da prijetnje iranskim elektranama i "vitalnoj infrastrukturi" predstavljaju napade na civilne objekte, koji ne bi smjeli biti meta u ratnim sukobima.

On je dodao da, s obzirom na to da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije ispunio svoju dužnost da zaustavi agresiju i okonča kršenja međunarodnog prava, Iran zadržava pravo na samoodbranu.

"Svaki napad na vitalnu infrastrukturu Irana biće dočekan proporcionalnim odgovorom", poručio je Garibabadi.

Takođe je naglasio da će punu pravnu odgovornost i sve posljedice eventualne dalje eskalacije snositi oni koji su je pokrenuli.