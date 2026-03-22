Iran će na napade na svoju vitalnu infrastrukturu odgovoriti proporcionalno, poručuje zamjenik ministra spoljnih poslova.
Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi poručio je da će Teheran odgovoriti proporcionalno na svaki eventualni napad na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu.
Kako prenosi iranska agencija Mehr, Garibabadi je istakao da prijetnje iranskim elektranama i "vitalnoj infrastrukturi" predstavljaju napade na civilne objekte, koji ne bi smjeli biti meta u ratnim sukobima.
On je dodao da, s obzirom na to da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije ispunio svoju dužnost da zaustavi agresiju i okonča kršenja međunarodnog prava, Iran zadržava pravo na samoodbranu.
"Svaki napad na vitalnu infrastrukturu Irana biće dočekan proporcionalnim odgovorom", poručio je Garibabadi.
Takođe je naglasio da će punu pravnu odgovornost i sve posljedice eventualne dalje eskalacije snositi oni koji su je pokrenuli.