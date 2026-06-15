Odluka je donijeta nakon žalbe kolašinskog preduzeća “Viamon”.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ministarstvo javnih radova moraće da ponovi tender i opet izabere kompaniju koja će uraditi glavni projekat za nastavak izgradnje tunela “Semolj” na trasi puta Mioska - Šavnik, nakon što je Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila odluku po kojoj je taj posao dodijeljen cetinjskoj firmi “SBCC”, pišu Vijesti.

Odluka je donijeta nakon žalbe kolašinskog preduzeća “Viamon”.

Tunel “Semolj” je dio regionalnog puta od kolašinskog mjesta Mioska do Šavnika, ali je prije 50 godina, od njegovih ukupnih 1.750 metara dužine, probijeno samo 460 metara, nakon čega su radovi stali.

Resor Majde Adžović je sredinom aprila na tenderu vrijednom 592,9 hiljada eura, kao najpovoljniju izabrao ponudu kompanije “SBCC” od 555.390 eura. Njima su podugovarači bili “Geoart” i “Geotehnika Montenegro”.

Na ovu odluku je postojala mogućnost žalbe u roku od deset dana, što je iskoristila drugorangirana kompanija “Viamont” koja je ponudila 468.270 eura.

“Usvaja se žalba ‘Viamont’ od 17. aprila, pa se poništava odluka Ministarstva javnih radova o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje. Nalaže se Ministarstvu javnih radova da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti i obavijesti Komisiju...”, piše u odluci Komisije, na koju postoji mogućnost žalbe Upravnom sudu u roku od 20 dana.

“Viamont” u žalbi navodi da je Ministarstvo izborom “SBCC” povrijedilo pravila postupka, nepravilno i nepotpuno utvrdilo činjenično stanje i da je odluka nezakonita jer ih je trebalo isključiti iz tendera, po osnovu člana 108 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama (ZJN). Tvrde da izjava “SBCC” nije pravilno ispunjena, da dostavljene potvrde ne sadrže vrijednosti nabavke i nisu validne, da dio dokumentacije podugovarača nije potpisan i da projektant nije dokazao da ispunjavaju stručne i tehničke sposobnosti za izgradnju započetog tunela, prenose Vijesti.

Ministarstvo na ovu žalbu nije odgovaralo.

Komisija je utvrdila da je žalba osnovana, jer je tenderom traženo da ponuđači dokažu da imaju iskustvo na poslovima glavnog projekta izgradnje ili rekonstrukcije tunela, uz opise i vrijednosti nabavke. Navode da je “SBCC” dostavila potvrde koje je izdala “Željeznička infrastruktura”, ali da u njima nema vrijednosti ugovora pa će Ministarstvo u ponovljenom tenderu morati da zahtijeva te dokaze.

“Osnovan je žalbeni navod da je nejasno kako je naručilac zaključio da je izjava podugovarača ‘Geotehnika Montenegro’ ispravna, iz razloga što identitet potpisnika nije moguće utvrditi, zbog čega elektronski potpis nije validan, integritet dokumenta nije očuvan i nije moguće pouzdano utvrditi autentičnost dokumenta niti identitet potpisnika. Komisija nalazi da je naručilac nepotpuno utvrdio činjenično stanje za postojanje osnova za isključenje iz postupka ‘SBCC’, zbog čega je odluka nezakonita, jer nije u skladu sa članom 143 ZJN, te je kao takvu treba poništiti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje...”, piše u odluci Komisije.

Tender je raspisan početkom decembra prošle godine, a novi rok za izbor projektanta je 15. jul.

Inicijativu za rješenje pitanja tunela “Semolj” pokenula je Opština Šavnik, kojom rukovodi Jugoslav Jakić, a oni su uradili i projektni zadatak. Jakić je, uz čelnike opština Žabljak, Mojkovac i Kolašin - Radoša Žugića, Veska Delića i Petka Bakića, u martu 2024. godine uputio pismo premijeru Milojku Spajiću i zatražio sastanak u vezi sa završetkom radova na tunelu.

Predstavnici četiri opštine su odlučili da otvore ovo pitanje jer bi, kako ističu, proboj tunela olakšao život lokalnom stanovništvu, omogućio bližu vezu sa auto-putem Bar - Boljare, nesmetani transport robe i putnika tokom cijele godine i bolju valorizaciju ekonomskih potencijala ovoga kraja.

“Regionalni put R 21 Mioska - Šavnik je izgrađen 1975. godine od strane Jugoslovenske narodne armije (JNA) i zamišljen je kao veza dva putna pravca sa sjevera Crne Gore prema primorju, bez tunela ‘Semolj’ dužina puta je 52 kilometra, a kada bi put bio funkcionalan u cjelosti, bio bi najbliža veza opština sjeverozapadnog i sjeveroistočnog regiona. Za ostvarenje tog cilja je potrebno nastaviti radove na izgradnji tunela koji je započet prije 50 godina. Od planiranih 1750 metara dužine probijeno je 460 metara ukupno sa obje strane i tu se stalo. Naravno, to bi podrazumijevalo i popravke starih radova koje je zub vremena načeo, kao i one koji tek predstoje, odnosno izradu neophodne projektne dokumentacije”, naveli su u pismu premijeru, javljaju Vijesti.

Konstatovano je da je veoma važna uloga ovog puta i to što je on veza sa auto-putem.

“Iako je saobraćajna komunikacija znatno poboljšana izgradnjom puta Risan - Žabljak, za opštine Šavnik i Žabljak je put R 21 neophodno u potpunosti osposobiti izgradnjom tunela ‘Semolj’, kao preduslov za povećanje efikasnosti putnog pravca Mioska - Žabljak preko Boana, što ima za cilj da unaprijedi vezu opština Šavnik i Žabljak, sa opštinama Kolašin i Mojkovac i dalje Podgoricom i naj taj način doprinese dinamičnijem razvoju ovih opština i dodatno unaprijedi prostorne kapacitete opština”, navodi se u pismu.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je urbanističko-tehničke uslove za ovaj projekat u junu 2025. godine.