Podgorička policija uhapsila je četiri maloljetnika stara 15 godina zbog sumnje da su učestvovala u fizičkom napadu na četrnaestogodišnjeg dječaka kojem su nanijete teške tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Uprave policije, slučaj je otkriven nakon što je 11. juna oko 23 časa Dječja bolnica prijavila da je na ukazivanje ljekarske pomoći, u pratnji roditelja, doveden četrnaestogodišnjak sa povredama za koje se sumnjalo da su posljedica vršnjačkog nasilja.

,,Policijski službenici su obavili razgovor sa oštećenim maloljetnikom, koji je saopštio da je 11. juna, oko 19.30 časova, u naselju Ibričevina u Podgorici fizički napadnut od strane više njemu nepoznatih lica, dok se nalazio u društvu svoja četiri druga", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Prema informacijama iz istrage, dječak je usljed zadobijenih povreda zadržan na Odjeljenju dječje hirurgije Kliničkog centra Crne Gore.

O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je slučaj kvalifikovao kao krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda i naložio hitno preduzimanje mjera radi identifikacije počinilaca.

,,Policijski službenici su od momenta prijave preduzeli brojne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te prikupili obavještenja od više lica, koja su rezultirala identifikacijom četiri osumnjičena maloljetnika starosti 15 godina", saopšteno je iz Uprave policije.

Istraga je pokazala da je napad bio posebno brutalan. Kako se sumnja, jedan od osumnjičenih zadao je dječaku udarac nogom u predjelu glave, nakon čega je pao na asfalt.

,,Nakon toga su mu prišli ostali osumnjičeni i zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela dok je ležao na asfaltnoj podlozi, usljed čega je zadobio teške tjelesne povrede", dodaju iz UP.

Po nalogu postupajućeg tužioca, četiri osumnjičena maloljetnika su lišena slobode zbog sumnje da su počinila krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

"Oni će tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu na dalju nadležnost", zaključuju.