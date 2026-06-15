Bulevar Tivat-Jaz, sa trenutnim stepenom izvedenih radova, predstavija funkcionalnu i bezbjednu saobraćajnicu, saopštio je ministar pomorstva i koordinator Ministarstvo saobraćaja, Filip Radulović, i dodao da će se ovog Ijeta saobraćaj odvijati bolje od prethodnog.

Izvor: Ministarstva saobraćaja i pomorstva

On je u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Nove srpske demokratije, Bojane Pićan, kazao da da je prethodnom periodu, od kada je preuzeo rukovođenje radom Ministarstva saobraćaja, u više navrata javno saopštio da je cilj Vlade da kompletna dionica Tivat-Jaz bude izvedena sa dva sloja asfalta zakijucno sa 31. majem, odnosno pocetkom turističke sezone.

,,Danas sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je taj cilj u potpunosti ostvaren u dijelu koji se odnosi na planirani nivo funkcionalnosti za turističku sezonu. I tada, kao i sada, ponavljam da bulevar, sa ovim stepenom izvedenih radova, predstavija funkcionalnu i bezbjednu saobraćajnicu. Naravno uz poštovanje svih pravila i ograničenja koja su definisana postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom", rekao je Radulović, javlja Dan.