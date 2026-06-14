Grad će odati počast prerano izgubljenim životima Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića, čija je tragična smrt potresla javnost.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak, 15. jun 2026. godine, Danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana, Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Opštine Nikšić, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, kao i na objektima mjesnih zajednica i drugih institucija na teritoriji opštine.

Navodi se i da su elektronski i drugi mediji dužni da svoje programske sadržaje prilagode obilježavanju Dana žalosti.

Tokom Dana žalosti biće zabranjeno emitovanje muzike, kao i održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mjestima.

Iz Opštine Nikšić uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bi se u budućnosti izbjegle slične tragedije.