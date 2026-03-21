Legendarni muzičar poručio da je spreman da uzme oružje, ceremonija održana povodom Dana odbrane
Kubanski pjevač Silvio Rodrigez (79) poručio je da je spreman da brani svoju zemlju, nakon čega su mu Revolucionarne oružane snage Kube uručile automatsku pušku AKM i njenu repliku.
Kako prenose svjetski mediji, poznati muzičar pojavio se u društvu predsjednika Kube Migela Dijaza Kanela i drugih zvaničnika obučenih u vojne uniforme. Tokom ceremonije, prisutni su odali počast dok je Rodrigezu uručivano oružje, koje je potom i pregledao.
Rodrigez, jedan od najpoznatijih latinoameričkih muzičara, ranije je na društvenim mrežama napisao: „Tražim svoj AKM, ako pokrenu napad i to mislim ozbiljno.“
| En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorgó al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM, y un fusil AKM de combate.— Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba)March 20, 2026
Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Krajem februara američki predsjednik Donald Tramp pomenuo je mogućnost „prijateljskog preuzimanja Kube“, a ove sedmice je izjavio da očekuje da će imati „čast da preuzme Kubu u nekom obliku“.
Iako je kubanski predsjednik nedavno potvrdio da su vođeni razgovori sa američkom administracijom, odnosi dvije zemlje i dalje su zategnuti.
Kubanski zvaničnici naveli su da je ceremonija organizovana u okviru Nacionalnog dana odbrane i kao odgovor na, kako su kazali, „plemenit i revolucionaran zahtjev“ Rodrigeza.
Silvio Rodrigez važi za jedan od najprepoznatljivijih glasova Kubanske revolucije i simbol je generacija koje su živjele u socijalističkom sistemu Latinske Amerike tokom šezdesetih i sedamdesetih godina, prenosi AP.