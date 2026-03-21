Legendarni muzičar poručio da je spreman da uzme oružje, ceremonija održana povodom Dana odbrane

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Kubanski pjevač Silvio Rodrigez (79) poručio je da je spreman da brani svoju zemlju, nakon čega su mu Revolucionarne oružane snage Kube uručile automatsku pušku AKM i njenu repliku.

Kako prenose svjetski mediji, poznati muzičar pojavio se u društvu predsjednika Kube Migela Dijaza Kanela i drugih zvaničnika obučenih u vojne uniforme. Tokom ceremonije, prisutni su odali počast dok je Rodrigezu uručivano oružje, koje je potom i pregledao.

Rodrigez, jedan od najpoznatijih latinoameričkih muzičara, ranije je na društvenim mrežama napisao: „Tražim svoj AKM, ako pokrenu napad i to mislim ozbiljno.“

| En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorgó al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM, y un fusil AKM de combate.



March 20, 2026

Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Krajem februara američki predsjednik Donald Tramp pomenuo je mogućnost „prijateljskog preuzimanja Kube“, a ove sedmice je izjavio da očekuje da će imati „čast da preuzme Kubu u nekom obliku“.

Iako je kubanski predsjednik nedavno potvrdio da su vođeni razgovori sa američkom administracijom, odnosi dvije zemlje i dalje su zategnuti.

Kubanski zvaničnici naveli su da je ceremonija organizovana u okviru Nacionalnog dana odbrane i kao odgovor na, kako su kazali, „plemenit i revolucionaran zahtjev“ Rodrigeza.

Silvio Rodrigez važi za jedan od najprepoznatljivijih glasova Kubanske revolucije i simbol je generacija koje su živjele u socijalističkom sistemu Latinske Amerike tokom šezdesetih i sedamdesetih godina, prenosi AP.