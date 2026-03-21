Američke i izraelske snage izvele su jutros napad na postrojenje za obogaćivanje uranijuma Natanz, prenela je iranska novinska agencija Tasnim.

Prema navodima agencije, nije došlo do curenja radioaktivnih materija, a lokalno stanovništvo u blizini objekta nije ugroženo.

Kontekst sukoba

Postrojenje Natanz bilo je jedna od glavnih meta i tokom prethodnog dvanaestodnevnog rata između Izraela i Irana u junu, u koji su se naknadno uključile i Sjedinjene Američke Države. Ovaj objekat je takođe bio meta napada u okviru trenutnih borbenih dejstava.