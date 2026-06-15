Od bioskopskog promašaja do striming hita: Sve o horor nasledniku "Obsession-a" koji je za dan postao #1 na HBO

"They Will Kill You" se izdvojila na gotovo svim listama, a u glavnoj ulozi je jedna od najvećih zvijezda filmova o Hariju Poteru

Izvor: printscreen/youtube/ Warner Bros.

Iako je glavna saga o Hariju Poteru završena još 2011. godine, glumačka ekipa i dalje privlači ogromnu pažnju. Dok su se Danijel Redklif i ekipa okrenuli novim projektima, a Ema Votson napravila pauzu u karijeri, Tom Felton, poznatiji kao Drako Melfoj, ostao je jedan od najaktivnijih.

Izvor: printscreen/youtube/ Warner Bros.

Pored toga što na Brodveju igra odraslog Melfoja u predstavi "Hari Poter i prokleto dijete", gdje ostaje do novembra 2026, Felton je preuzeo ulogu novog negativca u horor-komediji "They Will Kill You".

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They will kill you Izvor: YouTube

O čemu se radi u filmu?

Priča počinje mračnom prošlošću sestara Azije (Zazi Bic) i Marije (Miha'la). Bježeći od nasilnog oca, tinejdžerka Azija u samoodbrani puca u njega, zbog čega završava u zatvoru na deset godina, dok mlađa sestra Marija nestaje bez traga. Deceniju kasnije, Azija izlazi sa robije kao prekaljena zatvorska ratnica i saznaje da joj sestra radi kao spremačica u luksuznom, ali jezivom njujorškom oblakoderu pod nazivom "The Virgil" (Virdžil). Azija se lažno prijavljuje za posao sobarice kako bi se infiltrirala u zgradu i spasila sestru.

Izvor: printscreen/youtube/ Warner Bros.

Upravnica zgrade Lilita (Patrisija Arket) upoznaje je sa bogatim i ekscentričnim stanarima, među kojima su Šeron (Heder Grejam) i Kevin (Tom Felton). Priča ima strukturu "video-igrice" gdje se glavna heroina bori nivo po nivo kroz ukletu zgradu.

Za samo jedan dan, film je izbio na prvo mjesto HBO Max liste najgledanijih filmova u SAD, ostavivši iza sebe naslove kao što su "Contagion", "The Bride!", "Tomb Raider", "Ready Player One" i "The Rock".

Kritike i bioskopski krah

Film je podijelio kritičare, ali je uglavnom dobio umjereno pozitivne recenzije. Posebno je hvaljena gluma Zazi Bic i brutalne, dinamične akcione scene koje stilom podsjećaju na Džona Vika i filmove Kventina Tarantina.

Izvor: printscreen/youtube/ Warner Bros.

Finansijski neuspijeh: Uprkos solidnim ocjenama, film je doživio krah u bioskopima. Sa budžetom od 20 miliona dolara, uspio je da zaradi svega 19 miliona širom svijeta.

Zašto je film "vaskrsao" na strimingu?

Uspijeh na HBO Max-u predstavlja svojevrsno iskupljenje za ovaj projekat, a nekoliko ključnih faktora je uticalo na to: