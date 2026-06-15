U požaru koji je izbio rano jutros u TC "Enjub" na Novom Beogradu, nema povrijeđenih civila, a dvojica vatrogasaca zadobila su lakše povrede tokom gašenja vatrene stihije.

Izvor: 192.rs / screenshot

Operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd dobio je dojavu o požaru tačno u 5.56 časova ujutru. Prve ekipe su na lice mjesta stigle u rekordnom roku od samo četiri minuta, ali ih je sačekao dramatičan prizor - plamen je već probio krov objekta i požar je bio u razbuktaloj fazi.

Spašen veći dio tržnog centra

Kako je izjavio Dragan Miković, komandant vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu i spriječeno je njegovo širenje na stotine drugih objekata.

"Samo jedna osmina ukupnog broja lokala je zahvaćena požarom. Sveukupno ima nekih blizu 400 lokala, oko 60, 70 lokala je zahvaćeno požarom", istakao je Miković naglašavajući uspijeh akcije.

Nema povrijeđenih civila

Najvažnija i ohrabrujuća vijest jeste da u ovom velikom požaru nema stradalih niti povrijeđenih civila. Iako su se pojavile nezvanične informacije Hitne pomoći da su dvije osobe prevezene u bolnicu, komandant je to demantovao, navodeći da civila uopšte nije bilo.

"Dva vatrogasca imaju ogrebotine od stakla. Jedan je povrijedio palac, a drugog je ogrebalo staklo kada je puklo", naveo je on i dodao da su oni iz preventivnih razloga upućeni na medicinski pregled.

Otežano gašenje

Nadljudska borba sa vatrom traje više od tri sata, a vatrogascima posao dodatno otežava specifična konstrukcija objekta.

"To su stari krovovi, takozvani sendvič krovovi, gdje moramo da siječemo lim i dasku, a tu su i materijali koji su se nalazili u samim lokalima. Na terenu se nalazi 45 vatrogasaca sa 14 vatrogasno-spasilačkih vozila sa cijele teritorije Beograda", kaže komandant.

Na pitanje zabrinutih građana da li su mogli biti angažovani helikopteri, komandant je objasnio da su upotrebljeni apsolutno svi neophodni kapaciteti, te da je na intervenciji angažovan sasvim dovoljan broj ljudi i tehnike.

Uzrok požara i dalje nepoznat

Iako se među građanima spekuliše da bi uzrok mogle biti instalacije koje su se zapalile nakon sinoćne velike grmljavine i kiše, za to još uvijek nema zvanične potvrde.

"Mi sad stvarno ne znamo koji je uzrok požara. Najvjerovatnije će doći specijalizovane ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova koje će raditi uviđaj i koje će znati kako je nastao požar", dodao je Miković.

Vatrogasci poručuju da neće odustati i da se ekipe neće povući sa terena sve dok ne budu 100 odsto sigurni da je požar u potpunosti ugašen.

(Blic/MONDO)