Reagujući na navode objavljene u tekstu CIN-CG, ANB je saopštio da se sistemi za upravljanje službenim uređajima koriste radi zaštite podataka i komunikacija, te upozorio na pokušaje stvaranja privida afera kroz neosnovane prijave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za nacionalnu bezbjednost saopštila je da softverska rješenja za centralizovano upravljanje službenim mobilnim uređajima ne predstavljaju sredstva za tajni nadzor zaposlenih, već standardne mehanizme zaštite podataka i službenih komunikacija.

U saopštenju dostavljenom javnosti, ANB navodi da je u vremenu izraženih bezbjednosnih izazova i ubrzanog tehnološkog razvoja važno građanima pružiti jasne informacije o zaštiti službenih podataka, komunikacija i sajber bezbjednosti državnih institucija.

Iz Agencije ističu da se u javnosti povremeno pojavljuju tvrdnje da softver za upravljanje službenim uređajima služi za prisluškivanje ili tajni nadzor zaposlenih, naglašavajući da takvi navodi nijesu tačni.

„Riječ je o standardnom alatu za upravljanje i zaštitu službenih uređaja, aplikacija i podataka, čija je primjena široko rasprostranjena u državnim institucijama i organizacijama koje imaju obavezu zaštite osjetljivih informacija i komunikacionih sistema“, navodi se u saopštenju.

ANB pojašnjava da je svrha ovih sistema zaštita službenih telefona od gubitka, krađe, neovlašćenog pristupa, instaliranja rizičnih aplikacija i curenja povjerljivih podataka.

„Ovakvi sistemi nijesu špijunski softver, nijesu namijenjeni za tajno prisluškivanje, uključivanje mikrofona i kamera niti za čitanje sadržaja zaštićenih komunikacija“, poručuju iz Agencije.

U saopštenju se navodi i da službeni uređaji predstavljaju sredstva za rad, a ne privatnu imovinu, te da njihova adekvatna zaštita predstavlja važan segment nacionalne bezbjednosti.

ANB je istovremeno upozorila na, kako navode, moguće zloupotrebe institucionalnih mehanizama kroz podnošenje neutemeljenih anonimnih prijava koje se kasnije koriste za stvaranje percepcije afera i vršenje pritiska na bezbjednosni sektor.

Prema njihovim riječima, takav obrazac podrazumijeva formalizovanje neprovjerenih ili pogrešno interpretiranih tvrdnji kroz prijave, nakon čega se njihovo postojanje predstavlja kao dokaz njihove osnovanosti.

Agencija je naglasila da će nastaviti da sarađuje sa svim nadležnim institucijama koje imaju zakonska ovlašćenja da kontrolišu zakonitost njenog rada i primjenu bezbjednosnih procedura.

Na kraju saopštenja, ANB je istakla da u potpunosti uvažava ulogu medija i istraživačkog novinarstva u demokratskom društvu, naglašavajući da je važno razlikovati profesionalno izvještavanje od eventualnih pokušaja pojedinaca ili interesnih grupa da plasiranjem određenih narativa utiču na rad institucija.