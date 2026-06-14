Kako prenosi portal Dan, član porodice Ljuba Milovića dostavio je redakciji reagovanje u kojem odbacuje navode koji su se pojavili u javnosti i iznosi svoju verziju događaja u vezi sa Jelenom Borovinić Bojović i Zoranom Brđaninom.

Izvor: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Kako prenosi portal Dan, član porodice Ljuba Milovića, čije je ime poznato redakciji tog medija, uputio je reagovanje u njegovo ime povodom navoda koji su se posljednjih dana pojavili u javnosti.

U reagovanju, koje portal Dan prenosi integralno, Milović negira tvrdnje da je ikada potezao oružje prema ženama, navodeći da su takve optužbe neistinite i da ih odbacuje.

„Dužan sam, zbog svoje djece, da reagujem i saopštim da nije istina da njihov tata poteže oružje na žene, jer to nije ni viteški ni crnogorski“, navodi se u reagovanju koje prenosi portal Dan.

Milović se osvrnuo i na političku polemiku između Milan Knežević i Jelena Borovinić Bojović, tvrdeći da je tačno da se sastajao sa Borovinić Bojović, kao i da je tokom pandemije koronavirusa učestvovao u pokušajima da se tadašnjem direktoru policije Zoran Brđanin omogući liječenje van Crne Gore.

Prema navodima koje prenosi portal Dan, Milović tvrdi da je sa Borovinić Bojović imao korektan odnos i da je ona, kako navodi, pomogla u organizaciji liječenja njegovog prijatelja u Beogradu nakon što je tom licu dijagnostikovan tumor na mozgu.

U reagovanju se iznose i tvrdnje o okolnostima liječenja Brđanina tokom pandemije, kao i detalji razgovora koje je, prema njegovim riječima, vodio sa tadašnjom ministarkom zdravlja.

Portal Dan navodi da je Milović na kraju reagovanja saopštio da je njegov istup motivisan isključivo, kako tvrdi, „lažnim optužbama“ koje se odnose na navode da je prijetio ili potezao oružje prema ženama, te da želi da odbaci takve tvrdnje prije sudskih postupaka koji ga očekuju.

Kompletno reagovanje, kako navodi portal Dan, objavljeno je integralno na njihovom portalu.