Državni sekretar i dugogodišnji poslanik Bundestaga izgubio život na glečeru Štubai

Izvor: youtbe/printscreen

Njemački političar Karsten Treger (52) preminuo je nakon što se srušio na skijaškoj stazi na glečeru Štubai u Tirolu.

Socijaldemokratski političar hitno je prevezen u bolnicu u Insbruku, gdje je kasnije podlegao povredama, prenosi Kronen cajtung. Ljekari, kako se navodi, nijesu uspjeli da ga spasu.

Treger je godinama bio poslanik u Bundestagu, a od maja 2025. obavljao je funkciju državnog sekretara u njemačkom saveznom ministarstvu za životnu sredinu. Iza sebe je ostavio suprugu i dvije ćerke.

Nakon njegove iznenadne smrti, zastave na Bundestagu u Berlinu spuštene su na pola koplja, saopštila je predsjednica parlamenta Julija Klekner.



“Duboko smo potreseni. Njegova smrt ostavlja prazninu koja se ne može ispuniti”, izjavio je šef poslaničke grupe SPD-a Matijas Mirš.

Predsjednici bavarskog SPD-a, Ronja Endres i Sebastijan Rolof, poručili su da su izgubili “strastvenog borca za socijalnu pravdu”.

“Treger je mnogima od nas bio mnogo više od kolege. Bio je prijatelj, savjetnik i uzor”, naveli su.

Kako prenosi Kronen cajtung, Bundestag će u srijedu na plenarnoj sjednici odati počast preminulom političaru.