Na srpskom graničnom prelazu Gostun tokom dana su kilometarske kolone a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju.

Izvor: MONDO

Zbog jučerašnjeg vraćanja aviona sa 87 muškaraca bliskih predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa tivatskog aerodroma, Srbija od sinoć sprovodi detaljne kontrole državljana Crne Gore na graničnim prelazima, pa se na ulaz u Srbiju čeka i preko šest sati.

Nekim državljanima Crne Gore zabranjen je ulazak pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po Srbiju. Za sve to vrijeme najviši zvaničnici Crne Gore ne reaguju na svojevrsno maltretiranje crnogorskih građana na graničnim prelazima, pišu Vijesti.

Na srpskom graničnom prelazu Gostun tokom dana su kilometarske kolone a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju.

Tzv. recipročne mjere Srbija je uvela nakon što su crnogorska policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) juče vratili za Beograd avion sa 87 bezbjednosno – interesantnih muškaraca za koje srpska opozicija i pojedini mediji kažu da su ekipa za specijalne operacije Vučića.

U očiglednoj odmazdi za to, na izlet u Srbiju danas nije mogao autobus sa 20-ak korisnika Doma starih iz Bijelog Polja koji su vraćeni sa prelaza Gostun, saznaje Televizija Vijesti.

Još 30 crnogorskih državljana i to isključivo muškaraca zadržano je kasno sinoć na beogradskom aerodromu, gdje su tek poslije detaljnih kontrola pušteni.

U Srbiju sinoć nije mogao potpredsjednik Građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je jedini putnik autobusa kome je zabranjen ulazak. Ni bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć nisu dali da preko graničnog prelaza Špiljani uđe u Srbiju, u kojoj predaje na jednom fakultetu, i to, kako mu je rečeno - iz razloga zaštite bezbjednosti Srbije i njenih građana. Terzić je portalu Vijesti rekao da je iznenađen i razočaran ovakvom odlukom državnih organa Srbije.