Vujović je osuđen na dvije godine i dva mjeseca, dok je Mihailo Knežević prvostepeno dobio godinu zatvora.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud potvrdio je presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici kojom su Jovan Vujović i Mihailo Knežević osuđeni da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo pranje novca.

Vujović je osuđen na dvije godine i dva mjeseca, dok je Mihailo Knežević prvostepeno dobio godinu zatvora.

Istom presudom od optuženog Mihaila Kneževića pravosnažno je oduzeta imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela - stan od oko 80m2 sa garažnim mjestom i nestambenim prostorom, koji se nalazi u zgradi “Linea” u Podgorici.

Odlukom Apelacionog suda presuda je postala pravosnažna.

U saopštenju se navodi da je Apelacioni sud odbio kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i potvrdio presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, pišu "Vijesti".

"U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je ocijenio da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, da su odlučne činjenice pravilno i potpuno utvrđene, te da su izvedeni dokazi pravilno ocijenjeni, zbog čega pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja nije dovedena u sumnju navodima žalbi branilaca optuženih", piše u saopštenju.

Navode i da je ukazano da je pravilno prvostepeni sud prihvatio komunikacije ostvarene putem SKY ECC aplikacije, cijeneći da su dostavljene putem međunarodne pravne pomoći u skladu sa vežećim propisima Republike Francuske i na osnovu odluke nadležnog pravosudnog organa te države, te da predstavljaju zakonito pribavljen dokaz, čija autentičnost nije dovedena u pitanje prigovorima odbrane.

"Osim toga, nasuprot navodima žalbi branilaca optuženih, prvostepeni sud je zasnovao zaključke o postojanju krivičnog djela i krivice optuženih kako na sadržini SKY ECC komunikacije, tako i na sadržini brojnih drugih materijalnih dokaza" saopštili su u Apelacionom sudu.

Po ocjeni tog suda, prvostepeni je dao detaljne i argumentovane razloge iz kojih proizilazi nesumnjiv zaključak da novac kojim je kupljena vrijedna imovina, oduzeta od optuženog Kneževića, potiče iz kriminalne djelatnosti.

SDT je optužnicu podigao zbog optužbi da je pokojni F. K. vršenjem krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije - teško ubistvo, teška tjelesna povreda i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, stekao 150.000,00 eura, koje je, preko nepoznatog lica, predao optuženom Vujoviću.

On je preuzeo novac, iako je znao da novac potiče od kriminalne djelatnosti, a potom je 132.000,00 eura predao Mihailu Kneževiću, ocu F.K.

Knežević, po zahtjevu sina, je tim novcem kupio stan.

Osuđeni Vujović sa F.K. je bio pripadnik kavačkog klana.