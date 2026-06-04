Službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije biće večeras normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) Srbije povukli sa graničnih prelaza, prenosi Televizija Vijesti.

Službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza.

Zbog jučerašnjeg vraćanja aviona sa 87 muškaraca bliskih Vučiću sa tivatskog aerodroma, Srbija je od sinoć u 19.30 sati sprovodila detaljne kontrole crnogorskih građana na graničnim prelazima, pa se na ulaz u Srbiju čekalo i preko šest sati.

Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom dana su bile kilometarske kolone a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju.

Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju.

Za sve to vrijeme najviši zvaničnici Crne Gore, premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Jakov Milatović i šef parlamenta Andrija Mandić nijesu reagovali na ovo svojevrsno maltretiranje crnogorskih građana na graničnim prelazima ali ni na jučerašnji pokušaj “desanta na Tivat” za koji je Vučić danas rekao da je bila velika politička greška nekoga iz njegovog okruženja koga nije imenovao.

Tako, na izlet u Srbiju danas nije mogao autobus sa 20-ak korisnika Doma starih iz Bijelog Polja koji su vraćeni sa prelaza Gostun. Autobus pun djece iz Kulturno-umjetničkog društva iz Kotoru, zadržan je sinoć na granici sa Srbijom duže od pet sati i pušten je tek nakon ponoći.

Još 30 crnogorskih državljana i to isključivo muškaraca zadržano je kasno sinoć na beogradskom aerodromu, gdje su tek poslije detaljnih kontrola pušteni.

U Srbiju sinoć nije mogao potpredsjednik URE Blažo Rađenović a ulaz je zabranjen i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću.