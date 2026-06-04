Nakon trofeja Kupa, izabranici Andreja Žakelja odbranili su i naslov državnog prvaka, pošto su u finalnoj seriji sa 2-0 bili bolji od SC Derbija.

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnosti Voli su sezonu na domaćoj sceni kompletirali duplom krunom.

Nakon trofeja Kupa, izabranici Andreja Žakelja odbranili su i naslov državnog prvaka, pošto su u finalnoj seriji sa 2-0 bili bolji od SC Derbija.

Za razliku od prve utakmice u kojoj su “plavi” dominirali, večerašnji okršaj u Mtel dvorani Morača bio je koliko-toliko interesantniji.

Dao je tim Petra Mijovića sve od sebe da bude u igri do samog kraja, međutim Budućnost je od sredine prve četvrtine nametnula svoj ritam i bila u zavidnoj prednosti u većem dijelu utakmice.

Na kraju, 94:84 za polufinalistu ABA lige, koji je potvrdio da u Crnoj Gori nema premca.