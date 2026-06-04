Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je otvoreno pismo Putinu, pozivajući ga na sastanak u četiri oka da okončaju rat, uz oštro upozorenje da će se inače boriti za sopstveni opstanak.

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je otvoreno pismo Putinu u kojem mu je uputio lični poziv, nudeći mu sastanak licem u lice kako bi se okončao rat. Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina izvela veliki napad na Sankt Peterburg, pogodivši veliko skladište nafte i vojne ciljeve istog jutra kada je Putin u gradu dočekivao svjetske lidere na svom ključnom ekonomskom forumu, piše The Kyiv Independent.

U pismu Zelenski iznosi argumente zašto bi Vladimir Putin trebalo da okonča sukob i postavlja uslove za ponovno otvaranje pregovora.

"Ovaj rat je vaš lični izbor"

"Gotovo polovinu od svojih 26 godina na vlasti u Rusiji proveli ste u ratu protiv Ukrajine", napisao je Zelenski. "Šta god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš lični izbor - rat bez pravog razloga. Istorija će ga tako pamtiti", dodao je.

Zelenski je u pismu podsjetio na neuspjeh Rusije u osvajanju Kijeva i slamanju ukrajinskog otpora tokom invazije 2022. godine, razorne efekte međunarodnih sankcija na rusku ekonomiju, ogromne ljudske gubitke, kao i rastuće nezadovoljstvo ruskog stanovništva kako se rat odugovlači i sve više osjeća kod kuće.

"Vašem ratu se ne nazire kraj"

"Ruskom narodu se ne sviđaju naši dronovi i projektili. Ne sviđaju im se nestašice goriva i stalna poskupljenja. Ne sviđaju im se neprestane zabrane. Ne sviđa im se vaša namjera da pokrenete drugi talas mobilizacije kako biste proširili rat u drugom pravcu unutar Ukrajine ili ga usmjerili protiv neke druge susjedne zemlje. Ne sviđa im se što se vašem ratu ne nazire kraj", napisao je ukrajinski predsjednik.

Predlog za sastanak i pregovore

Zelenski je pozvao Putina na sastanak u neutralnoj zemlji kako bi dogovorili uslove mirovnog sporazuma. Naveo je da je otvoren za potpuni prekid vatre tokom pregovaračkog perioda i za početak mirovnih pregovora sa razmjenom zarobljenika po principu "svi za sve".

"Ukrajina nudi kraj ovog rata. Moramo to da učinimo pravedno, dostojanstveno i uz garancije da neće doći do novog rata... Predlažem da se sastanemo", poručio je.

Zelenski je pozvao ruskog predsjednika da odredi jasan datum sastanka i naglasio da bi Sjedinjene Američke Države i Evropa takođe trebalo da imaju ulogu u razgovorima. Zatražio je od Kremlja da napusti taktiku odugovlačenja i nerazumne maksimalističke zahteve, poručivši: "Linija fronta je sada linija od koje bi diplomatija trebalo da počne."

"Moraćete da se borite za sopstveni opstanak"

"Moramo da odredimo kakva će biti budućnost svih narednih generacija Ukrajinaca i Rusa", poručio je Zelenski svom ruskom kolegi.

"Ako sami ne shvatite da je vrijeme za kraj ovog rata, Ukrajina će nastaviti da se bori za svoj opstanak. Imaćemo podršku. Ali i vi ćete morati mnogo više da se borite za sopstveni opstanak - ne opstanak Rusije, već svoj lični", zaključuje se u pismu.