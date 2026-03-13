Više od 600 letova otkazano je zbog štrajka pilota poznate njemačke kompanije, prema navodima stranih medija, putnici su zarobljeni na aerodromu.

Više od 600 letova otkazano je u petak u Njemačkoj, drugog dana štrajka pilota "Lufthanze" zbog spora oko zarada i korporativnih penzija, prenosi njemačka novinska agencija (dpa).

Prema podacima operatera, oko 450 polazaka i dolazaka otkazano je na aerodromu u Frankfurtu, dok je u Minhenu, drugom glavnom čvorištu ove aviokompanije, otkazano 180 letova.

Sindikat pilota "Kokpit", pozvao je više od 5.000 pilota glavne "Lufthanzine" kompanije, kao i njenih podružnica "Lufthanza Kargo" i "Lufthanza SitiLajn“, da se pridruže obustavi rada. Podsetimo, stotine letova otkazano je i tokom četvrtka.

Štrajk zbog plata i penzija

Razlog štrajka je izostanak dogovora između aviokompanije i sindikata oko povećanja plata u regionalnoj podružnici "SitiLajn“, kao i povećanja korporativnih penzija za pilote matične firme i "Lufthanza Karga“.

Dok iz "Lufthanze" navode da će tokom oba dana štrajka uspjeti da realizuju najmanje polovinu planiranog reda letenja - uključujući i do 60 odsto dugolinijskih letova - sindikat iznosi drugačije podatke. Prema njihovim tvrdnjama, štrajkom je prizemljeno čak 70 odsto letjelica.

Glasnogovornica "Lufthanze" izjavila je u petak da kompanija za sada uspijeva da se drži redukovanog plana letenja.

