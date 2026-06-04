"Dane je bijesan, tek će da progovori": Voditelj otkrio šok detalje, evo šta su pitali kad su kamere bile isključene

Voditelj Darko Tanasijević posle pauze zbog zdravstvenih problema vratio u Elitu i progovorio o skandalu o kojem bruji Srbija

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Voditelj Darko Tanasijević je pred finale Elite otkrio da mu je čitava priča Sofije Janićijević i njene mama vrlo apsurdna, kao i da se čuje sa muškarcem o kojem se poslednjih nedelja najviše priča u Eliti – Danetom.

- Mnogo puta sam se čuo sa njim, zapravo dopisivao. Kontaktirao sam ga kada se nešto desi u “Eliti”, kada Sofija nešto izjavi, pa ga pitam za izjavu. On nekad hoće da nešto kaže, nekad ne. Mnogo puta se on meni sam javljao gdje je izražavao nezadovoljstvo, bijes i tugu, ali više neko razočaranje zbog svega toga što je doživio da Sofija sa kojom je imao odnos takav kakav je imao i kako nam je on ispričao da od nje doživi sve te ružne riječi, uvrede, provokacije, omalovažavanje na svakom mogućem nivou. On je čovjek povrijeđen, ljut i razočaran. Znam da je jako ljut i često mi negdje najavljuje zapravo da ovo nije sve, da je ovo do čega smo za sada došli i što smo do sada vidjeli “mala maca”, u odnosu na sve ono što bi on na primjer imao da kaže ili što bi rekao što bi izneo u javnost. Ali on za sada to ne želi da uradi, bar ne u toj mjeri. Čini se da ne želi možda da ide do kraja. Ono što on priželjkuje jeste to živo suočavanje sa njom oči u oči. Tada, kaže on, bi rekao sve što ima i sve kako jeste. Sada, da li će do toga doći i kada, ne znam.

Darko se osvrnuo i na komentare gledalaca da Terza deluje besan što je sebi dozvolio da zbog Sofije izgubi Milicu sa kojom je dobio dijete, a Darko je kratko rekao:

- Ko ga šiša? Tražili ste - gledajte. Pogrešna procjena, izbor, pogrešna odluka. Šta se radi? Ja razumijem da bi sad on počupao kosu sa glave, ali vrijeme ne može da se vrati. Ono što ja vidim i što mi je negdje i rekao jeste da je jako bijesan, ljut, razočaran. Kockao se, a nije dobio džekpot, nego je izgubio. Izgubio je porodičnu idilu. Možda i ne bi bila idila, možda bi se on i Milica raskantali što se kaže i mimo Sofije. To ne znamo, ali izgubio je dragocjene prve trenutke sa djetetom. To nikad u životu neće moći da vrati. Izgubio je te prve zubiće, prve riječi, prve Barbarine korake, opremanje dječije sobe, kupovinu kreveca. To su stvari koje ostaju za cio život. I on sada kada bude izašao kada bude vidio Barbaru, to je neko potpuno drugo dijete. Mislim, ne drugo dijete, isto je dijete, ali prolazi vrijeme. Ona, ona menja navike, djeca rastu. Tako da znaš greota je, greota je, ajde kao mislim, ne postoji neka cena koja to može da plati, ali što se kaže ajde da mu se ta druga ljubav sa Sofijom na primjer ostvari, da je stvarno to nešto bilo dragocjeno, vredno tolike žrtve pa neko možda da kaže i “ajde”, al opet, ne treba da se uradi na takav način. Ali on je mnogo toga dao i uložio, ništa dobio nije. Otkriću vam meni je on u Šiša baru, pošto imamo minut slobodnog vremena, dok nas Dušica ne najavi. On je mene možda prvi ili drugi put posle tih nekih pitanja novinara pitao: “Brate, što mi ništa rekao?” Zna da ne smijem ništa da mu kažem, ali kao brate, “što mi nisi rekao nego ispadam budala i majmun sve ovo vrijeme.” Ja rekoh: “Šta da ti kažem? Nije na meni. To je strogo zabranjeno nama da se uplićemo na taj način ili da odajemo neke informacije".

Darko koliko god bi trebalo da ostane suzdržan zbog uloge koju ima pred ukućanima, on se ne libi da javno kaže svoje mišljenje o situacijama u rijalitiju.

- Da li je normalno da Sofija bude u virtuelnoj vezi kako je rekla potom i da se ljubi sa čovjekom i da prizna da to radi samo isključivo zarad materijalne koristi kao što je problem. Meni to nije normalno. Sofija mi je draga, ja je gotovim. Ali ako me pitaš da li ja mislim da je to normalno, nije normalno. Ako me pitaš da li je meni normalna njena izjava da bi to danas uradila ne svaka druga, nego svaka djevojka, meni to nije normalno. Pustiš u kuću da ti prespava neko od 70 godina koji je tvoj fan. Ne znam šta da kažem.

(Blic, MONDO)