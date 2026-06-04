Ispred Arena centra u Zagrebu četvorica muškaraca napala su i pretukla jednog čovjeka, a potom ga nasilno ugurala u gepek automobila i pobegla sa lica mjesta naočigled prolaznika.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Ispred zagrebačkog Arena centra četvorica muškaraca napala su čovjeka i nasilno ga ugurala u prtljažnik automobila.

"Tukli su ga, pa ugurali u gepek, a onda su se odvezli u pravcu Lidla. Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je prolaznik koji je sve vidio zapisao tablice automobila u kojem su odjurili", navodi jedna čitateljka.

Na snimku se vidi trenutak napada, kao i to kako čovjek doziva u pomoć. Sve to se odvija u blizini šokiranih prolaznika. Međutim, niko se nije usudio da reaguje. Trojica muškaraca odvukla su čovjeka do gepeka, ubacila ga unutra i odjurila.

(24sata/MONDO)