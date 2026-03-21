Pjevačica Nataša Bekvalac imala je neprijatno iskustvo sa policijom tokom boravka u inostranstvu.
Nataša je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju priznanice o plaćenoj saobraćajnoj kazni, otkrivši detalje incidenta.
Prema objavljenom dokumentu, prekršaj se dogodio danas, 21. marta 2026. godine, u 14:28 časova, na autoputu Autobahn A81 u blizini Konstanca.
Policija u Njemačkoj zaustavila Natašu Bekvalac: Doživjela neprijatnost, pa sve objavila javno
Kako se navodi u zapisniku, pjevačica je kao putnica u vozilu marke "Reno" napravila prekršaj jer nije koristila sigurnosni pojas.
"Vezuje se u njemačkama", napisala je Nataša u šaljivom maniru uz sliku kazne.
Kazna je, prema pravilima u Njemačka, naplaćena na licu mjesta u iznosu od 30 evra, što potvrđuje priznanica koju je Bekvalčeva podijelila sa pratiocima.
Inače, Nataša trenutno boravi u Štutgart, gdje ima zakazan nastup, a ovom objavom uputila je i poruku svima da vode računa o bezbednosti.
Policija u Njemačkoj zaustavila Natašu Bekvalac: Doživjela neprijatnost, pa sve objavila javno
