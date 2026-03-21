Policija u Njemačkoj zaustavila Natašu Bekvalac: Doživjela neprijatnost, pa sve objavila javno

Autor Marina Cvetković
Pjevačica Nataša Bekvalac imala je neprijatno iskustvo sa policijom tokom boravka u inostranstvu.

Policija u Njemačkoj zaustavila Natašu Bekvalac Izvor: Instagram printscreen / bekvalceva

Nataša je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju priznanice o plaćenoj saobraćajnoj kazni, otkrivši detalje incidenta.

Prema objavljenom dokumentu, prekršaj se dogodio danas, 21. marta 2026. godine, u 14:28 časova, na autoputu Autobahn A81 u blizini Konstanca.

Kako se navodi u zapisniku, pjevačica je kao putnica u vozilu marke "Reno" napravila prekršaj jer nije koristila sigurnosni pojas.

"Vezuje se u njemačkama", napisala je Nataša u šaljivom maniru uz sliku kazne.

Kazna je, prema pravilima u Njemačka, naplaćena na licu mjesta u iznosu od 30 evra, što potvrđuje priznanica koju je Bekvalčeva podijelila sa pratiocima.

Inače, Nataša trenutno boravi u Štutgart, gdje ima zakazan nastup, a ovom objavom uputila je i poruku svima da vode računa o bezbednosti.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
