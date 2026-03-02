Njemačka razmatra pridruživanje američko-izraelskoj kampanji protiv Irana zbog napada na Bliskom istoku.

Izvor: New York post Youtube

Njemačka ozbiljno razmatra mogućnost pridruživanja američko-izraelskoj kampanji protiv Irana ukoliko iranski režim ne prestane sa napadima na zemlje Bliskog istoka, navode njemački politički i vojni izvori.

Planiranje potencijalnih vojnih aktivnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama već je u toku. Razmatra se učešće u bombardovanjima, kao i pružanje vojne i vazdušne podrške, prenosi izraelski Army Radio, pozivajući se na zvaničnike njemačkog Ministarstva spoljnih poslova i članove Odbora za spoljne poslove Bundestaga.

Njemačka ambasada u Izraelu nije odmah odgovorila na zahtjeve za komentar povodom tih navoda.

Merc: "Sada nije vreme za pridike"

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je američke i evropske partnere da započnu planiranje budućnosti Irana i regiona, ističući da iranski narod zaslužuje bolju perspektivu.

Merc je naglasio da se njegova vlada slaže sa američkim ciljevima u vezi sa okončanjem iranskog nuklearnog programa i, kako je naveo, završetkom "destruktivne igre" koju Iran vodi, ali je upozorio i na rizike dalje eskalacije.

"Ovo nije bez rizika. Ne znamo dokle bi region mogao da bude uvučen u eskalaciju usled oštrih iranskih protivudara", rekao je Merc novinarima.

Dodao je da sada nije trenutak za držanje lekcija partnerima i saveznicima.

"Želimo da sarađujemo sa našim partnerima u SAD-u, Izraelu, regionu i Evropi", naveo je kancelar.

Merc je takođe poručio da Njemačka neće tolerisati napade na američke ili izraelske institucije na svojoj teritoriji. U međuvremenu, Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo objavili su zajedničko saopštenje u kojem su osudili iranske napade u regionu i upozorili da su spremni da brane svoje interese, kao i interese saveznika u Persijskom zalivu.