Njemačka bezbjednosna služba upozorava da bi, nakon eskalacije sukoba s Iranom, meta odmazde mogle postati sinagoge, jevrejske škole ili iranski opozicionari u zemlji, iako za sada nema konkretnih prijetnji.

Izvor: snapshot-photography/F Boillot / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njemačke bezbjednosne službe upozoravaju na mogućnost iranskih odmazdi na teritoriji Njemačke nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, iako zasad nema konkretnih prijetnji, piše Deutsche Welle.

Ministar unutrašnjih poslova Njemačke Aleksander Dobrint rekao je da službe prate situaciju i govorio o „apstraktnoj prijetnji“, što znači da nema potvrđenih planova za napade ili odmazdu protiv Njemačke.

Služba za zaštitu ustavnog poretka upozorila je da bi potencijalne mete mogle biti jevrejske škole i sinagoge, kao i diplomatska predstavništva ili vojne baze u Njemačkoj. Moguća meta su i iranski opozicionari koji žive u toj zemlji.

Prema navodima službi, iranske obavještajne strukture godinama prate, prijete ili pokušavaju zastrašiti disidente u dijaspori.

Kao primjer navodi se slučaj njemačko-iranskog državljanina Džamšida Šarmahda, koji je uhapšen 2020. godine tokom putovanja u Dubaiju i kasnije osuđen na smrt u Iranu. Prema dostupnim informacijama, umro je u zatvoru prije izvršenja kazne.

Stručnjaci upozoravaju da bi iranske mreže u Evropi mogle biti aktivirane, posebno nakon ubistva iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

„Može se očekivati da će Iran iskoristiti svoje mreže kako bi izveo terorističke napade na jevrejske i izraelske institucije“, rekao je Feliks Klajn, povjerenik njemačke vlade za borbu protiv antisemitizma.

Sličan stav iznio je i političar Zelenih Omid Nouripur, rođen u Teheranu, koji smatra da su iranske službe sposobne da izvedu napade u Njemačkoj ili drugdje u Evropi.

Njemačke vlasti dodatno su pojačale nadzor nad aktivnostima iranskih službi nakon masovnih protesta u Iranu, kada su mnogi pripadnici iranske dijaspore u Njemačkoj javno podržali demonstrante.

Prema izvještajima bezbjednosnih službi, iranske obavještajne strukture često koriste i sajber-špijunažu. Meta su e-mail adrese i profili na društvenim mrežama aktivista, novinara i pravnika iz iranske dijaspore, kako bi se prikupili podaci o njihovim kontaktima i svakodnevnom kretanju.

Iako za sada nema konkretnih prijetnji, njemačke službe upozoravaju da je rizik od moguće iranske akcije u toj zemlji povećan.