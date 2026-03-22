Njemački kancelar poručio da sukob ne koristi nikome, dok iz Teherana stižu upozorenja američkom predsjedniku

Izvor: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Njemački kancelar Fridrih Merc razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o ratu u Iranu, kao i o situaciji u Izraelu i Ukrajini.

“Danas poslijepodne sam sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom razgovarao o situaciji u Iranu, Izraelu i Ukrajini. Složili smo se da ćemo ostati u bliskom kontaktu. Razgovor ćemo uskoro nastaviti”, napisao je Merc na društvenim mrežama.

Dvojica lidera sastala su se u Bijeloj kući ranije ovog mjeseca, nekoliko dana nakon prvih američko-izraelskih napada na Iran.

Međutim, Merc je u srijedu poručio da taj sukob nikome ne koristi i da ide na štetu svima, ističući i da Njemačka prije napada nije bila konsultovana.

U međuvremenu, iz Teherana stižu oštre poruke upućene Vašingtonu. Iranski izvor izjavio je za CNN da Iran nastavlja da koristi kontrolu nad Ormuskim moreuzom, odlučujući ko može da prođe i pod kojim uslovima.

“Nastavićemo da pritiskamo Izrael i uspostavićemo novi pravni režim u Ormuskom moreuzu”, rekao je izvor, aludirajući na navode da se za prolazak pojedinih tankera traže iznosi od oko dva miliona dolara.

Izvor je dodao da bi Tramp trebalo da “prihvati iranske uslove” za završetak rata, upozorivši da bi u suprotnom mogao da rizikuje političko samouništenje.

“Čini se da bi Tramp, suočen sa pritiskom unutar Amerike i rastom globalnih cijena nafte, trebalo što prije da izađe iz zamke koju mu je postavio Netanjahu i prihvati iranske uslove. Ako Iranu ne da ustupke koje traži, mogao bi da krene putem bez kraja i prokocka cijelu svoju političku karijeru”, naveo je isti izvor.