Uz posredovanje UAE, Rusija i Ukrajina razmijenile su po 185 ratnih zarobljenika. Oslobođeni ruski vojnici trenutno su u Bjelorusiji, gdje im se pruža neophodna medicinska pomoć.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Rusija je vratila 185 ratnih zarobljenika sa teritorije pod kontrolom režima u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, pišu RIA novosti.

"U zamjenu, prebačeno je 185 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga", izvijestili su.

Trenutno se nalaze u Bjelorusiji, gde sa njima radi ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. Pošto im se pruži psihološka i medicinska pomoć, vojnici će biti prevezeni u Rusiju. Dalje će se liječiti i rehabilitovati u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane.

Ujedinjeni Arapski Emirati su pružili humanitarne posredničke napore tokom razmjene.

Prethodna razmjena zarobljenika održana je 15. maja po formuli 205 za 205.